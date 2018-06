BOY MEETS GIRL® -vaatebrändi Suomeen myös sateenkaaren väreissä

Prisman Minut itseni kanssa -kampanja tuo Helsinki Pride -viikolle rohkeasti kantaaottavan Boy meets Girl® -vaatemerkin. Merkin luoja Stacy Igel saapui Suomeen esittelemään suositusta Pride-mallistostaan Suomen markkinoille suunnitellut t-paidat, jotka jatkavat näkemyksellisen vaatebrändin tasa-arvoa ja rakkautta korostavaa teemaa. Kansainvälisesti Boy meets Girl on edustettuna muotiin erikoistuneissa luksusliikkeissä ja -tavarataloissa, kuten esimerkiksi Macy’s-tavarataloketjussa. Suomessa merkkiä myy yksinoikeudella Prisma.

Yhdysvaltalaisen muotisuunnittelija Stacy Igelin suunnittelema Boy meets Girl -vaatemallisto lanseerattiin Suomeen Prismoihin vuonna 2017. Newyorkilaisbrändi sai Suomessa nopeasti kiitosta paitsi ilmeestään, leikkauksestaan ja laadustaan, myös jakelukanavasta, jonka avulla kansainvälinen muoti tavoitti helposti kohderyhmänsä kautta maan. Suomen lanseerausta tuettiin herättelevällä F*ck Bullies -viestillä, jolla suomalaisia rohkaistiin nousemaan kaikenlaista kiusaamista vastaan. Kampanjointi tärkeiden arvojen puolesta saa nyt jatkoa uusista Pride-malliston tuotteista, jotka ylistävät rakkautta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ylpeyttä olla oma itsensä.

“Vietin lukioikäisenä perinteistä kiitospäivää perheeni kanssa, kun serkkuni tuli ulos kaapista ja kertoi olevansa homoseksuaali. Muistan hänen hieman ujostelleen asialla, mutta itse olin hänestä äärimmäisen ylpeä. En ole koskaan kyseenalaistanut kenenkään identiteettiä, joten uutinen ei järkyttänyt. Olen edelleenkin kiitollinen myös perheenjäsentemme serkkuani kohtaan osoittamasta rakkaudesta, sillä kaikki negatiivinen energia loisti tuona kiitospäivänä poissaolollaan. Se pyhä osoitti, mitä yhdenvertaisuus voi käytännössä olla”, kertoo muotisuunnittelija Stacy Igel ja jatkaa: ”Kaikilla asiat eivät valitettavasti ole vielä näin hyvin. Sain todistaa samaa sukupuolta olevan pariskunnan avioliittoa silloin, kuin se ei vielä ollut yleisesti hyväksyttyä ja mikä käsittämättömintä, se on edelleen useissa maissa ja Yhdysvaltojenkin osavaltioissa laitonta. Serkkuni adoptioprosessia seuratessani oli raastavaa huomata, kuinka vaikeaa se oli rakastavalle ja vakaalle, mutta samaa sukupuolta olevalle pariskunnalle. Haluan vaatteillani tehdä edes jotain sen eteen, että jokainen voisi olla hyväksytty sellaisena kuin on. Suomessa Boy meets Girl -brändin vastaanotto ylitti odotukseni, mikä todistaa, että itsevarmuus ja rohkeus ovat tasa-arvoisuudestaan tunnetussa Suomessa muodissa!”

Boy meets Girl on määrätietoinen, rajoja rikkova ja moderni katumuotibrändi, joka puhuttelee etenkin tyttöjä ja nuoria naisia. Sen faneina on nähty useita maailmankuuluja julkkiksia näyttelijöistä ja malleista kuninkaallisiin. Brändi sai vuosituhannen alussa alkunsa muotisuunnittelija Stacy Igelin rakkaudesta New Yorkin musiikki- ja taidemaailmaan. Vaatebrändin tie Suomeen oli luonteva, sillä Stacy Igeliä puhutteli Prisman filosofia muodin kuulumisesta kaikille. Myös Prismalle merkki on sopiva yhteistyökumppani, joka tukee ketjun asemaa koko kansan vaatettajana.

”Boy meets Girl -brändin tuominen luksustavaratalojen sijaan Suomessa yksinoikeudella Prismaan on ollut kiitollinen hanke joka konkretisoi, että muoti kuuluu sinne, missä suomalaiset haluavat sitä kuluttaa. Kumppanuus Helsinki Pridessä sopii loistavasti paitsi BMG:lle, myös Minut itseni kanssa -kampanjamme sanomaan. Muoti on liian usein muuri, vaikka sen pitäisi olla ovi. Minut itseni kanssa ei ole pelkkä kampanja, vaan se on ajattelutavan ilmentymä. Se vapauttaa olemaan juuri sellainen kuin olet”, valaisee pukeutumisen valikoimajohtaja Päivi Hole S-ryhmän vähittäiskaupasta keväällä käynnistyneen kampanjan filosofiaa.

Boy meets Girl -brändin tunnuskuvio on ikoninen siluettikuva toisiaan katsovista tytöstä ja pojasta. Vaatemerkki tarjoaa rentoja ja hyvännäköisiä vapaa-ajan vaatteita, kuten t-paitoja, toppeja, huppareita, takkeja, housuja, mekkoja ja sortseja, sekä lifestyle tuotteita kuten vuodevaatteita, pyyhkeitä ja sisustustyynyjä.

Tulevan syksyn Boy meets Girl -collegetuotteet on valmistettu 100 % kierrätetystä materiaalista. Myös suositut F**ck Bullies -paidat tulevat merkille tunnusomaisessa camokuosissa ja mallisto laajenee myös reppuihin ja kasseihin. Kiusaamisen ohella syksyn mallistossa otetaan särmikkäästi kantaa myös syöpää vastaan.