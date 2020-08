BrainLitin Biocentric Lighting -valaistus antaa energiaa Jokereille

Lehdistötiedote 20. elokuuta 2020. Ruotsalainen BrainLit AB on perustanut uuden tytäryhtiön BrainLit Sportin ja julkaissut globaaleille urheilumarkkinoille uudenlaisen BioCentric Lighting™ -valaistusjärjestelmän. Kontinental Hockey League (KHL) -seura Jokerit on yksi ensimmäisistä urheiluasiakkaista, joka asennuttaa uuden valaistusjärjestelmän pukuhuoneisiinsa. BioCentric Lighting™ -valaistus tarjoaa perinteisiin järjestelmiin verrattuna lisäetuja urheilijoille heidän valmistautuessaan harjoitteluun ja peleihin.

BrainLitin teknologia jäljittelee luonnollista päivänvaloa ja optimoi sisävalaistuksen. Tällä on positiivinen vaikutus yksittäisten urheilijoiden vuorokausirytmiin. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että säännöllisellä vuorokausirytmillä on suotuisa vaikutus ihmisen suorituskykyyn, sillä se vaikuttaa erityisesti unen laatuun, virkeyteen, vastustuskykyyn, energiatasoon ja yleiseen hyvinvointiin.

Valo on tärkein ulkoinen vaikuttaja, jonka perusteella ihmiskeho synkronoi vuorokausirytmiä. Vuorokausirytmi on yksilöllinen biologinen ja käyttäytymiseen liittyvä funktio, jonka kierto on 24 tunnin mittainen. Koska urheilijan ainutlaatuinen vuorokausirytmi vaikuttaa yksilölliseen suorituskykyyn, BioCentric Lighting™ -järjestelmiä voidaan käyttää tämän rytmin mukauttamiseen. BioCentric Lighting™ käyttää sensoreita ja valaistustyylejä, jotka ohjaavat valaistusta yksilöiden, työryhmien tai urheilujoukkueiden päivänvalotarpeiden mukaisesti.

Urheilualalla valon käyttö urheilullisen suorituskyvyn parantamiseksi herättää entistä enemmän kiinnostusta. BrainLitin BioCentric Lighting™ -järjestelmä parantaa urheilijoiden suorituskykyä monipuolisesti harjoittelussa, peleihin valmistautumisessa ja palautumisessa.

Jokerit on yksi Euroopan johtavista jääkiekkoseuroista, ja joukkue haluaa aina löytää uusia innovatiivisia tapoja parantaakseen pelaajien suorituskykyä huipputason laitteiden ja teknologian avulla sekä harjoitustiloissa että areenalla. Joukkueen johto ja valmentajat pitävät BrainLitiä luonnollisena tapana maksimoida urheilijoiden suorituskykyä.

”Palautumisen merkitys huippu-urheilussa on äärimmäisen suuri ja haluamme aina tarjota pelaajillemme parhaat mahdolliset edellytykset menestymiseen. Uuden teknologian avulla pystymme helpottamaan stressiä, joka pelaajiin kohdistuu pitkän kauden aikana. KHL:ssä matkustetaan eri aikavyöhykkeiden välillä, joten rasitusta tulee paljon myös pelien ja harjoittelun päälle. BrainLitin BioCentric Lighting™ -järjestelmän avulla palaudumme nopeammin ja se on tehnyt pelaajiin heti positiivisen vaikutuksen”, kertoo Jokereiden puheenjohtaja Jari Kurri.

"Uskomme, että BrainLitistä tulee nopeasti standardi ja oletusarvoinen tekniikka huipputason urheilutiloissa ympäri maailmaa. Tämä on olennainen osa minkä tahansa maailmanluokan harjoitustilojen, areenan tai stadionin arkkitehtuuria", toteaa BrainLit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Sulin, joka johtaa BrainLitin urheilu- ja fitnesskategoriaa.





Tietoa BrainLitistä

Tord Wingren perusti BrainLitin vuonna 2012. Wingren on innovaattori, Ruotsin telealan konkari ja yksi Bluetooth-teknologian luojista. Tällä hetkellä BrainLitiä johtaa toimitusjohtaja Niclas Olsson tukenaan omistautunut tiimi, johon kuuluvat muun muassa kaupallinen ja tieteellinen johtoryhmä, ja jolla on vankka kokemus maailmanlaajuisista patenttiperheistä. Tavoitteena on levittää BioCentric Lighting™ -järjestelmää ja siihen liittyviä tulevia tuotteita ympäri maailmaa ihmisten terveellisen elämän edistämiseksi. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Lundissa Ruotsissa.

Mika Sulin, joka on urheilujohtajana Euroopassa yli 30 vuotta, on myös entinen ammattilaisjääkiekkoilija. Sulin tuo ainutlaatuisen näkökulman BrainLit Sportsin liiketoiminnan kehitykseen työskenneltyään uransa aikana huipputason urheilijoiden, joukkueiden ja liigojen kanssa ympäri maailmaa. Aiemmin Sulin on toiminut jääkiekkoseura Jokerien toimitusjohtajana, Hartwall Arena Helsingin toimitusjohtajana, Nike Central & Eastern Europen toimitusjohtajana ja Suomen Olympiakomitean pääsihteerinä. Hän on myös johtanut yli kymmenen urheilu- ja viihdeareenan kehittämistä ja rakentamista Euroopassa ja Aasiassa.

Tietoa Jokereista

Helsingin Jokerit on vuonna 1967 perustettu jääkiekkoseura, jonka edustusjoukkue liittyi Euroopan kovimpaan kiekkoliigaan KHL:ään kaudeksi 2014-15. Jokerit on edennyt sarjassa jokaisena vuotena pudotuspeleihin ja ollut kolmesti kahdeksan parhaan joukossa. Joukkueen kotiotteluissa on kuuden KHL-kauden aikana käynyt yli kaksi miljoonaa katsojaa. Jokerit on yleisömäärissä mitattuna Pohjoismaiden suurin jääkiekkoseura.

Kuvat:

https://www.dropbox.com/sh/tkhgn7byi9w6iwy/AACDEVOUbpa_q3BztKE4MZIya?dl=0

Video:

https://www.dropbox.com/s/jnp0grdcofkukzj/FI%20Brainlit%20x%20Jokerit.mp4?dl=0