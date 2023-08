Break Sokos Hotel Levin ravintola- ja saunatilojen uudistus valmis – Grill it! avattu Leville

Harmonisesta värimaailmasta raikkaisiin väreihin ja vihersisustukseen

Break Sokos Hotel Levi on Sokos Hotels -ketjun pohjoisin hotelli ja sijaitsee aivan Levin Torin sydämessä. Tehdyt uudistukset koskevat pääasiallisesti hotellin ravintoloita sekä saunatiloja. Myös vastaanotto ja aula ovat saaneet uuden ilmeen ja hotellihuoneissa on tehty tarvittavia kunnostustöitä.

– Kiisan sisustuksessa korostuvat suomalaiset elementit kuten vaalea puu, harmoninen värimaailma sekä modernit lappilaiset koristeaiheet. Matkailijoiden ja paikallisten suosiossa olevaa Coffee Housea voisi puolestaan kuvailla rennoksi keitaaksi, jossa yhdistyvät raikkaat värit, runsas vihersisustus sekä laadukkaat kahvilatuotteet, Osuuskauppa Arinan toimialajohtaja Ulla Peltoniemi kuvailee.

Hetkiä ja makuja palavalla intohimolla

Täysin uutena ravintolana Leville on avattu Grill it!, joka tarjoaa herkullisia, puuhiiligrillissä valmistuvia À la carte annoksia niin pihvien, kala- ja kana-annosten kuin kasvisruokienkin ystäville. Nimensä mukaisesti Grill it:n sisustuksessa näkyy ja tuntuu hiiligrillin sävyt ja materiaalit. Takka ja öljylamput tuovat ihanan tunnelman ravintolaan.

– Grill it! tuo mukanaan menut, joista löytyy vaihtoehtoja moneen makuun viinipaketteja unohtamatta. Haluamme päästä tarjoamaan paikallisille ja kauempaa tuleville vieraillemme hetkiä ja makuja palavalla intohimolla, ravintolapäällikkö Annika Moisio toteaa.

– Uuden ravintolan myötä kylään on saatu myös iso ja upea, aurinkoisella paikalla sijaitseva terassi, jossa voi nauttia hyvästä ruoasta ja seurata elämää Levin ytimessä. Kaikkiaan Grill it:ssä on asiakaspaikkoja yhteensä 120, Break Sokos Hotel Levin hotellinjohtaja Hilkka Lehtinen kertoo.

Luksusta saunatiloihin

Myös Break Sokos Hotel Levin saunatilat on uudistettu täydellisesti. Saunatilojen tummanpuhuvassa sisustuksessa näkyvät Lapin kivi ja kullanhohtoinen sekä ylellinen spa-tunnelma.

– Saunatilat tarjoavat vieraillemme erityisen tilan, jossa on helppo rauhoittua ja rentoutua täydellisesti. Yksityiskohdat on mietitty loppuun asti. Saunoissa on muun muassa avantosuihkut, joiden myötä asiakkaamme pääsevät nauttimaan kylmähoidon hyödyistä miellyttävästi ja helposti, Lehtinen kertoo.

Ravintoloiden, hotellin vastaanoton sekä saunatilojen suunnittelusta ovat vastanneet Yo Zen Arkkitehdit Kate Salminen ja Paula Kouri. Coffee Housen suunnittelusta on puolestaan vastannut Visionary Design Partners:in Jaana Ekman.

– Ensi kaudesta näyttäisi tulevan uusi ennätyskausi hotellimme historiassa ja varauksia on sisässä jo runsaasti. Onkin hienoa päästä tarjoamaan vieraillemme elämyksiä kauniisti uudistetuissa tiloissamme, Lehtinen toteaa.