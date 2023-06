Break the Fight! ja Arja Tiili Dance Companyn kevätkooste. Olemme mukana Kuopio Tanssii ja Soi 18.6. ja VanDancessa 9.9. Uusi elämyskauppamme on täydessä toiminnassa!

Arja Tiili Dance Companyn ja Break the Fightin kiireinen kevät!



Kevät oli kiireistä aikaa: olimme mukana monissa tapahtumissa, kuten tammikuussa Educa2023-messuilla Helsingin Messukeskuksessa, Nuori2023 -tapahtumassa Jyväskylässä huhtikuussa ja Maailma kylässä-festareilla Helsingin Suvilahdessa toukokuun lopulla.

Yhteensä kävijöitä tapahtumissa oli yli 80 000! Pelkästään Maailma kylässä -festareille osallistui kahden päivän aikana yli 49 000 ihmistä!

Alla kuva Maailma kylässä -tunnelmasta sunnuntaina 28.5. Päivä oli tuulinen, mutta onneksi aurinkoinen. Yleisöä kerääntyi sankoin joukoin katsomaan Break the Fight - Inclusion! -tanssiteoksesta tehtyä katuversiota, jossa tanssivat Taija "T-Flow" Hinkkanen ja Lauri "Laxa" Peltonen ja beatboxauksesta vastasi Jere "Isku" Pehkonen.

Maailma kylässä 2023, kuvassa Laxa ja T-Flow. Kuva: Camilla Hanhirova.

Kesäkuussa Break the Fight! suuntaa Kuopio Tanssii ja Soi -festivaaleille!

Break the Fight! Show Case Battle on mukana Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalilla Lasten gaalassa 18.6. klo 12.00 ja 14.00. Paikkana on Kulttuuriareena 44. Vauhdikkaassa Break the Fight! Show Case Battlessa tanssivat raw b-girl T-Flow, jota on tituleerattu yhdeksi maailman parhaimmista naisbreikkareista, ukrainalainen huikean taidokas b-boy Tino sekä Turkin breikin maajoukkuetiimistä Suomeen siirtynyt b-boy Ashbullet. Mukana myös lapsille suunnattu maksuton breikkityöpaja Kuopion torin TanssiTeltassa klo 15.30.



Kuopio tanssii ja soi järjestetään tänä vuonna 18.-20.6. Festivaali on Pohjoismaiden vanhin ja laajin kansainvälinen tanssifestivaali. Viikon mittaisessa ohjelmassa on monipuolisesti tanssi- ja musiikkiesityksiä sekä koulutusta.

Jo vuodesta 1970 alkaen Kuopio Tanssii ja Soi on tehnyt tanssitaidetta tunnetuksi. Festivaalia on vienyt eteenpäin ilo, intohimo ja halu jatkuvaan kehittymiseen. Tanssi yhdistää yli kieli- ja kansallisuusrajojen ja tuo yhteen ihmisiä mitä erilaisimmista taustoista. Festivaalin vuosiin mahtuu yhteensä lähes tuhat esiintyjäryhmää ja kaksi miljoonaa katsojaa!



Lisää infoa festivaalista: https://www.kuopiodancefestival.fi

Liput löytyy täältä: https://www.kuopiodancefestival.fi/liput-ja-tuotteet

VANDANCE - Päivä täynnä tanssia Vantaan Myyrmäessä 9.9.



Nykytanssiteatteri Mamia Companyn ja Vantaan kulttuuripalveluiden viidettä kertaa järjestämä festivaali tuo monipuolisesti tanssia kaupunkitilaan. Festivaalille on vapaa pääsy.

BREAK THE FIGHT – BURN THE FLOOR! 9.9. klo 15.00 Skenesali, Myyräncolo, Jönsaksentie 6, 01600 Vantaa

Burn the Floor! -tanssiteoksen yhtenä lähtökohtana ovat urbaanit kadut, lapsuuden muistot ja rytmit, tanssi joka nosti meidät valoon. Meistä tuli toimistotyöntekijöitä, asianajajia, siivoojia ja tanssijoita, mutta se mikä lopulta tuo meidät yhteen, on tanssi ja rytmi. Niistä tämä teos on tehty. Laitetaan lattia allamme palamaan! Muistot ovat kuin paloarpia, sellaisia joita kannamme sisällämme päiviemme loppuun. Mutta rytmi saa meidät jatkamaan. Päivien rytmi, hengityksen rytmi, kehojemme rytmi.

Teoksen ydinsanomana on tanssin ilo ja hekuma, mikä syttyy oman kehon onnistumisesta liikkeessä, rytmissä ja liikkeen tuottamisessa. Teoksessa yhdistyy nykytanssi, katutanssi sekä livemusiikki, rummut ja saksofoni.



”Tanssiteos, jonka näin Arja Tiilin 30-vuotistaiteilijajuhlissa oli niin hieno, että harjasin ihokarvojani alas vielä pitkään esityksen jälkeen. Tanssissa minua on aina koskettanut ihmisen fyysisyyden rajojen uudelleen määrittely. Kun Kimmo Korpela, Roman Tinovskyi-Hibalov ja Pinja Grönberg esittivät osaamistaan, painovoima lakkasi hetkeksi vaikuttamasta. Samalla teos levitti ympärilleen levollisuutta ja sellaisen kummallisen tunteen, että juuri nyt kaikki on ihan hyvin. Kiitos Arja Tiili ja Break the Fight – Burn the Floor!” – Yle, Liisa Vihmanen

https://www.facebook.com/VanDanceFestival/

http://arjatiili.fi/break-the-fight-burn-the-floor

Elämyskauppa tarjoaa monenlaisia palveluja

Elämyskauppa on auki ja täydessä toiminnassa!

Elämyspalvelussa myymme esityksiä, tapahtumia, työpajoja, työhyvinvointipäiviä ym. kahden eri organisaation toimesta. Arja Tiili Dance Company tarjoaa ammattitanssiteokset ja niihin liittyvän yleisötyön (työpajat) ja Break the Fight Oy -tapahtuma- ja harrastustoimintaa, koulutuksia, työhyvinvointi- ja tyky-päivätapahtumia.

Elämyspalvelun alustana toimii Gigle, mikä on tilausohjelmien ja esitysten paketointiin ja välittämiseen rakennettu palvelu.

Tutustu palvelupalettiimme osoitteessa:

https://breakthefight.com/elamyspalvelut/