Broilereiden hyvä terveystilanne Suomessa nojaa vahvasti kuiviketurpeen käyttöön

MTK muistuttaa kuiviketurpeen vahvasta kytköksestä siipikarjanlihantuotantoon. Jos energiaturpeen nosto loppuu, se vaikeuttaa myös maatalousturpeen saatavuutta. Erinomaisen terveystilanteen ylläpitäminen suomalaisessa broilerintuotannossa vaarantuu merkittävästi, jos kuiviketurpeen tuotanto muuttuu kannattamattomaksi. Kuiviketurpeen käytön loppumisella on myös kielteinen vaikutus kansanterveyteen.

- Kuiviketurve on muun turpeenoston yhteydessä saatava turvejae, jolla on juuri oikeanlaiset ominaisuudet broilerihallien tarpeisiin. Jos turvejakeen nosto tulee kannattamattomaksi, joudumme pohtimaan, onnistummeko Suomessa ylläpitämään erinomaista eläintautitilannetta broilerinlihantuotannossa. Salmonellavapaus ja antibiootiton broilerinlihantuotanto on maailmanlaajuisen antibioottiresistenssiuhan voittamisessa ominaisuus, josta ei kannata luopua mistään hinnasta, huomauttaa MTK:n liha-asiantuntija Mari Lukkariniemi.



Kuivikkeen laadulla on suuri merkitys broilereiden hyvinvoinnille. Turve on erinomaista kylpymateriaalia linnuille ja toimii myös virikkeenä. Muilla kotieläinsektoreilla käytössä olevat kuivikkeet eivät vastaa ominaisuuksiltaan kuiviketurvetta eivätkä kaikki turvelaadut sovellu kuivikkeeksi. Turvetta hyödynnetään laaja-alaisesti myös muussa maataloustuotannossa, kuten kasvihuoneilla, hevostalleilla, nautaketjussa jne. Täysin korvaavaa biopohjaista raaka-ainetta ei ole olemassa.



- Kotieläintuotannossa yleisesti käytössä olevan kuiviketurpeen imukyky ja happamuus ovat oleellisia ominaisuuksia, joilla on saavutettu suomalaisessa broilerinlihantuotannossa erinomainen eläintautitilanne ja poikkeuksellisen terveet jalkapohjat, mikä on lintujen hyvinvoinnin mittari, toteaa MTK:n asiantuntijaeläinlääkäri Leena Suojala.



Broilerihallien kuiviketurve käytetään tuotantoerän vaihtumisen jälkeen muun muassa maanparannusaineena ja biologisena lannoitteena muussa maataloustuotannossa.



Lisätiedot:

Mari Lukkariniemi, liha-asiamies, MTK:n siipikarjanlihaverkoston sihteeri, MTK, 040 171 9070

Leena Suojala, asiantuntijaeläinlääkäri, MTK, 040 779 2945