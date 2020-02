Brottspåföljdsmyndighetens ledning är medveten om utmaningarna med personalens ork – personalstyrkan räcker inte till i det nuvarande nätverket av verksamhetsställen

Hämeenlinnaan rakennettavan ainutlaatuisen naisvankilan peruskivi muurattiin 7.8.2019 7.8.2019 14:38:03 EEST | Tiedote

Hämeenlinnassa muurattiin uuden satapaikkaisen naisille tarkoitetun vankilan peruskivi 7.8.2019. Vuoden 2020 syksyllä valmistuva vankilaympäristö on ensimmäinen uuden vankilakonseptin mukaisesti toteutettava kohde ja kansainvälisesti ainutlaatuinen hanke. Tavoitteena on, että vapautuessaan vangeilla on paremmat edellytykset rikoksettomaan elämään.