Brottspåföljdsmyndighetens utredning stöder byggandet av ett nytt sammanfällt fängelse i norra Finland

Brottspåföljdsmyndighetens utredning ger stöd för idén att uppföra ett helt nytt fängelse som ska heta Norra Finlands fängelse. Enligt utredningen är detta alternativ klart mer motiverat när det gäller ekonomin och fångvårdens funktionalitet. Fångplatserna i norra Finland ska tryggas genom att i Uleåborg anlägga ett enda fängelse för norra Finland som ska ersätta det nuvarande Uleåborg fängelse och Pelso fängelse i Vaala kommun.

Norra Finlands fängelse ska stöda planenlig frigivning av fångar, strategienlig samverkan med intressentgrupper, nätverkssamarbete och partnerskap. All nuvarande personal i fängelserna i Uleåborg och Pelso kan placeras i det nya Norra Finlands fängelse eller på andra verksamhetsställen inom Brottspåföljdsmyndigheten.

I maj 2017 gav justitieministeriet Brottspåföljdsmyndigheten i uppdrag att inleda utredningsarbete med syfte att hitta en permanent lösning för fångplatser i norra Finland i samverkan med Senatfastigheter. Tidsfristen för uppdraget förlängdes i oktober. Idag har Brottspåföljdsmyndigheten lämnat utredningen till justitieministeriet.

Brottspåföljdsmyndigheten fick i uppdrag att utreda två alternativ: bygga nya lokaler för fängelserna i Uleåborg och Pelso som ska förbli separata anstalter eller slå samman verksamheterna till ett nytt Norra Finlands fängelse. Båda alternativen tillåter att tillhandahålla kompetent och högkvalitativ fångvård i norra Finland åtminstone på kort sikt. De problem som redan skönjas i rekrytering av personal och tillgång till tjänster skapar emellertid en betydande risk för verksamheten vid Pelso fängelse i framtiden.

Alternativet med ett enda fängelse kräver en ökning av Brottspåföljdsmyndighetens anslag med cirka 2,3 miljoner euro per år. Går man in för att bygga nytt för Uleåborgs fängelse och Pelso fängelse och de ska förbli separata anläggningar bör anslagen öka med cirka 4,8 miljoner euro för åren under vilka fängelserna tas i bruk. Alternativet med två separata anstalter skulle innebära grundförbättringsarbeten på anläggningarna framöver vilket skulle resultera i en hyresinverkan på cirka 1,8 miljoner euro per år. I så fall blir skillnaden i kostnaderna mellan alternativen på årsnivå cirka 4,3 miljoner och behovet av ytterligare anslag 6,6 miljoner euro per år jämfört med nuläget.

Utöver kostnaderna betonas i utredningen även Brottspåföljdsmyndighetens fängelsekoncept och möjligheter att genomföra utvecklingsbehoven i enlighet med strategin.

Utredningen med följebrevet finns att läsa på Brottspåföljdsmyndighetens webbplats.