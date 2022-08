Budjettiehdotuksessa ei panosteta euroakaan Puolustusvoimien henkilöstön toimintakyvyn turvaamiseen

Vuoden upseeriksi valittu majuri Antti Kuparinen tunnetaan yhteistyökyvystään 3.6.2022 00:01:00 EEST | Tiedote

Yhteistyö on sana, joka toistuu tiheästi Vuoden upseeriksi valitun majuri Antti Kuparisen puheessa. Yhteistyötaito on puolestaan syy, miksi Kuparinen valittiin Vuoden upseeriksi. Hänen mukaansa yhteistyö on aitoa ja toimivaa, kun niin työnantaja kuin -tekijätkin tiedostavat, että tavoite on sama. Juuri nyt se on panostaminen Puolustusvoimien henkilöstöön.