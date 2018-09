BURGER KING® AVAA JOULUKUUSSA UUDEN RAVINTOLAN HYVINKÄÄLLE

Hyvinkäälle rakennettava uusi autokaistallinen BURGER KING® -ravintola avaa ovensa joulukuussa. Uusi BURGER KING® Hyvinkää palvelee nälkäisiä 120 asiakaspaikan laajuudella ja noin 25-30 työntekijän voimin. BURGER KING® -ketju on tänä vuonna panostanut moderneihin myyntikanaviin ja uudessa ravintolassa otetaan käyttöön paljon positiivista palautetta saaneet itsepalvelukassat.

- Etsimme jatkuvasti uusia liikepaikkoja, sillä haluamme tarjota parhaita, liekillä grillattuja burgereita mahdollisimman monelle. Olemme innoissamme Hyvinkään kaltaisista liikepaikoista, jotka mahdollistavat uusien autokaistallisten BURGER KING® -ravintoloiden avaamisen vetovoimaisille ja vilkkaille paikoille, iloitsee BURGER KING® Suomen ketjujohtaja Tomi Söderström.

BURGER KING® -hampurilaisravintolaketju on laajentunut Suomessa viime vuosina vauhdikkaasti: neljän ensimmäisen toimintavuotensa aikana ketju on avannut yhteensä 42 ravintolaa ja vuoden 2018 aikana ketjun tavoitteena on avata yli 12 uutta ravintolaa. Hyvinkään ravintola on BURGER KING® -ketjun 53. ravintola Suomessa.

- BURGER KING® -ketjun tavoitteena on jatkaa valtakunnallisen verkoston kasvattamista vuoden 2019 aikana reilulla kymmenellä uudella yksiköllä, Söderström kertoo

Vuonna 1954 Yhdysvalloissa perustettu BURGER KING® on tunnettu liekillä grillatuista hampurilaisistaan, jotka valmistetaan asiakkaiden toiveiden mukaan. Maailman toiseksi suurin hampurilaisravintolaketju erottuu kilpailijoistaan myös juomapuolella. BURGER KING® -ravintoloissa virvoitusjuomia saa juoda niin paljon kuin haluaa, ja lisäksi ravintoloissa tarjoillaan myös olutta.