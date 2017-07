BURGER KING® AVAA SYKSYLLÄ RAVINTOLAN KAUPPAKESKUS JUMBOON

10.7.2017 09:00 | BURGER KING® Suomi

Ripeällä tahdilla laajentavalla BURGER KING® -hampurilaisravintolaketjulla on Vantaalla viisi toimipaikkaa, jotka saavat syksyllä seurakseen kauppakeskus Jumboon avattavan ravintolan. Uusin ravintola on ainoa Pakkalan kaupunginosassa.

BURGER KING® on ottanut haltuun Suomen pikaruokamarkkinoita kovalla vauhdilla. Kolmen toimintavuotensa aikana ketju on avannut Vantaalle jo viisi ravintolaa, joista uusin tulokas on syyskuussa 2017 avattava Jumbon kauppakeskuksen toimipaikka. Vantaan muista BURGER KING® -ravintoloista yksi sijaitsee Tikkurilassa, yksi Myyrmäessä ja kolme Helsinki–Vantaan lentokentällä.



­Jumbo oli myynniltään Suomen suurin kauppakeskus vuonna 2016, jonka aikana kauppakeskukseen avattiin myös 15 uutta myymälää. Kasvava tarjonta lisää luonnollisesti kysyntää myös ravintolatarjonnassa. Jumbon ravintola palvelee pikaruoannälkäisiä shoppailijoita yli sadan asiakaspaikan kapasiteetillaan.



– Asiakkaamme ovat jo pitkään toivoneet Burger King -ravintolaa Jumboon. Kehitämme aktiivisesti kauppakeskusta ja olemme iloisia siitä, että pystymme vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ja täydentämään Jumbon ravintolatarjontaa, kertoo Kauppakeskus Jumbon kauppakeskusjohtaja Olli Lehtoaro.

Kauppakeskuksen BURGER KING® -ravintola tulee työllistämään noin 25–30 henkilöä, ja henkilökunnan rekrytointi on parhaillaan käynnissä.

– Meidän kingi jengi kasvaa kovalla vauhdilla, ja pelkästään tänä vuonna rekrytoimme uusiin avattaviin toimipisteisiin lähes 500 uutta työntekijää. Pääkaupunkiseudulla on nyt Jumbon rekryn lisäksi muutoinkin paljon avoimia työpaikkoja, kun haemme syksylle vahvistuksia opiskelemaan lähtevien kingien ja kingittärien tilalle. Työkokemusta ei tarvitse olla, sillä me koulutamme – asenne ratkaisee, kertoo aluepäällikkö Sari Laitinen.

Restel Oy:n rekrytointi haastattelee hakijat ja kingiin jengiin voi hakea osoitteessa: http://www.burgerking.fi/tyopaikat/hae-toihin