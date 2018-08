BURGER KING® AVAA SYKSYLLÄ UUDET RAVINTOLAT PIRKKALAAN JA HÄMEENLINNAAN

Pirkkalan uusi autokaistallinen BURGER KING® -ravintola aukeaa kauppakeskus Veskaan ja Hämeenlinnan ensimmäinen BURGER KING® -ravintola Tiiriöön. Molemmissa uusissa ravintoloissa otetaan käyttöön itsepalvelukassat, joista on saatu paljon positiivista palautetta asiakkailta.

Pirkanmaan neljäs BURGER KING® -ravintola avautuu mittavan remontin jälkeen Pirkkalan kauppakeskus Veskaan syyskuun 2018 aikana. Myös Hämeenlinna saa syyskuussa uuden BURGER KING® -ravintolan keskeiselle paikalle Tiiriöön. Hämeenlinnan ensimmäinen BURGER KING® -ravintolan aukeaa remontin jälkeen entisen Würthin tiloihin. Molemmissa uusissa BURGER KING® -ravintoloissa on n. 100 asiakaspaikkaa, ja uusia työntekijöitä rekrytoidaan noin 25­30 per ravintola.

Suomessa aiemmin avatut autokaistalliset BURGER KING® -ravintolat ovat saaneet asiakkailta varsin positiivista palautetta. Odotukset Veskan ja Tiiriön ravintoloita kohtaan ovat korkealla.

– Etsimme jatkuvasti uusia liikepaikkoja, sillä haluamme tarjota parhaita, liekillä grillattuja burgereita mahdollisimman monelle. Olemme innoissamme liikepaikoista, jotka mahdollistavat uusien autokaistallisten BURGER KING® -ravintoloiden avaamisen vetovoimaisille ja vilkkaille paikoille, iloitsee Burger King Suomen ketjujohtaja Tomi Söderström.

BURGER KING® -ketju on kasvun lisäksi panostanut tänä vuonna myös moderneihin myyntikanaviin. Wolt-kuljetuspalvelun lisäksi ketjussa on otettu käyttöön itsepalvelukassat, joita on pilotoitu kauppakeskus Sellossa, Espoossa. Asiakkailta on saatu positiivista palautetta itsepalvelukassoista, ja myös Veskan ja Tiiriön ravintoloissa otetaan itsepalvelukassat käyttöön.

BURGER KING® -hampurilaisravintolaketju on laajentunut Suomessa viime vuosina vauhdikkaasti: neljän ensimmäisen toimintavuotensa aikana ketju on avannut yhteensä 42 ravintolaa ja vuoden 2018 aikana ketjun tavoitteena on avata yli 15 uutta ravintolaa. Hämeenlinnan Tiiriön ravintola on BURGER KING® -ketjun 49. ravintola Suomessa.

- BURGER KING® -ketjun tavoitteena on jatkaa valtakunnallisen verkoston kasvattamista vuoden 2019 aikana reilulla kymmenellä uudella yksiköllä, Söderström kertoo

Vuonna 1954 Yhdysvalloissa perustettu BURGER KING® on tunnettu liekillä grillatuista hampurilaisistaan, jotka valmistetaan asiakkaiden toiveiden mukaan. Maailman toiseksi suurin hampurilaisravintolaketju erottuu kilpailijoistaan myös juomapuolella. BURGER KING® -ravintoloissa virvoitusjuomia saa juoda niin paljon kuin haluaa, ja lisäksi ravintoloissa tarjoillaan myös olutta.