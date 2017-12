BURGER KING® KOVASSA NOUSUKIIDOSSA – VAHVA KASVUN VUOSI NIIN TAKANA KUIN EDESSÄ

BURGER KING® -hampurilaisravintolaketju on tänään ollut Suomen markkinoilla neljä vuotta. Ravintolaketju on ottanut huimia loikkia niin ravintoloiden kuin työntekijöiden lukumäärässä. Tällä hetkellä ravintoloita on 39 ja ketjun #kingijengi-työyhteisössä on yli 1000 työntekijää ympäri Suomen. Kuin juhlan kunniaksi ketju palkittiin Great place to work® -sertifikaatilla.

BURGER KING® -hampurilaisravintolaketju on perustettu Amerikassa vuonna 1954. Suomeen ketju rantautui päivälleen neljä vuotta sitten, 13.12.2013 kello 13.12. Siitä hetkestä lähti kasvutarina, jolle ei näy loppua. Ennen vuoden päättymistä avataan vielä kolme uutta toimipaikkaa; Joensuu 14.12., Porvoo 20.12. ja Pukaron Paroni 21.12.2017. Vuoden 2017 loppuun mennessä Suomessa on 42 BURGER KING® -ravintolaa Itämereltä Leville ja vuonna 2018 suunnitelmissa on avata yli 15 uutta ravintolaa.



– Kasvumme tarkoittaa hyvää itse ketjulle, mutta myös maamme työmarkkinoille ja sitä kautta kansantaloudelle. Suunnitteilla olevat uudet toimipaikkamme tuovat kukin noin 25–30 työpaikkaa ympäri Suomen, sanoo vasta aloittanut ketjujohtaja Tomi Söderström.



Vahvan kasvun keskellä ketju on satsannut paljon henkilöstöön ja kulttuuriin, josta BURGER KING® on juuri saanut tunnustusta. Suomen BURGER KING® -ravintoloissa on vallalla #kingijengi-yrityskulttuuri, joka on juuri noteerattu Great Place to Work® -sertifikaatilla. Sertifiointi on sekä mittari, kehittämistyökalu että keino erottua työmarkkinoilla parhaiden työnhakijoiden silmissä.



Pikaruokamarkkinalla menee Suomessa nyt hyvin – Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan tilaston mukaan vuonna 2017 alalla on tapahtunut kasvua 7 %. BURGER KING® on ollut kasvattamassa tätä pottia huimalla kasvuvauhdillaan. Suomalaiset ovat hurahtaneet liekillä grillattuihin ja käsityönä tilauksesta valmistettuihin WHOPPER®-hampurilaisiin, joita on myyty pelkästään tämän vuoden aikana yli kaksi miljoonaa ja kuluneen neljän vuoden aikana lähes viisi miljoonaa kappaletta.



Ketju on panostanut monipuoliseen palveluun avaamalla myös ympäri vuorokauden avoinna olevia autokaistallisia ravintoloita vilkkaiden maanteiden varsille, ja vuonna 2018 on tavoitteena palvella asiakkaita yhä vahvemmin digitaalisissa kanavissa.