BURGER KING® saapuu Kokkolaan – uusi ravintola avataan loppuvuodesta

BURGER KING® uudistaa brändi-identiteettinsä ensimmäistä kertaa 20 vuoteen 12.1.2021 13:42:01 EET | Tiedote

Restel-konserniin kuuluva Burger King on vuodesta 1954 lähtien kannustanut asiakkaita nauttimaan pikaruokakokemuksesta omalla tyylillään Have It Your Way -lupauksensa mukaisesti. Nyt ketju ottaa merkittävän askeleen uudistamalla visuaalisen brändi-identiteettinsä ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen. Muutos tulee näkymään Burger Kingin ja asiakkaiden kaikissa kohtaamispisteissä.