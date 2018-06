Burgerimies Herlevin neljäs Naughty BRGR avautui Jyväskylään

Suomen ensimmäinen Top Chef ja Burgerimies-TV-sarjan tähti, keittiömestari Akseli Herlevi avasi Naughty BRGR -hampurilaisravintolaketjun neljännen ravintolan Jyväskylään. Kaupungin kävelykeskustan paraatipaikalle Kolmikulmaan avautuneella ravintolalla on myös suuri, sadan asiakaspaikan anniskeluoikeuksin varustettu terassi. Ravintolan sisustuksessa kunnioitetaan jyväskyläläisten rakkautta urheiluun ja menestykseen.

Ensimmäinen Naughty BRGR avautui Helsinkiin vuonna 2015, jonka jälkeen laadukkaisiin hampurilaisiin erikoistunut ravintolaketju on laajentunut myös Turkuun ja Tampereelle. Jyväskylä on ollut tälle kehitykselle toivottu ja odotettu jatkumo, jossa Herlevi haluaa tarjota Keski-Suomen hinta-laatu -suhteeltaan parhaimman burgerielämyksen.

“Jyväskylä oli alusta saakka suunnitelmissamme, mutta odotimme vain sopivaa lokaatiota. Se kannatti, sillä nyt pääsemme tarjoamaan kylän parhaita burgereita aivan ytimeen, Kolmikulman sykkeeseen. Jyväskylässä on paljon opiskelijoita ja he ovat se kuluttajasukupolvi, joka tekee ruokavallankumousta vaatimalla laadukkaita raaka-aineita, uusia makuja ja vastuullisuutta. Vastaamme tähän burgereihin erikoistuneella ruokalistallamme ja esittelemällä fast casual -ruoan mielestäni parhaat mahdollisuudet”, innostuu keittiömestari Akseli Herlevi ja jatkaa: ”Meillä on Jyväskylässä myös upea, suuri terassi, joka tuo oman mausteensa lämpimiin kesäiltoihin. Tältä ravintolalta onkin lupa odottaa paljon, joten tulen itsekin panostamaan mahdollisimman paljon aikaani Jyväskylään. Saavun tänne kesällä myös tuhmalla ruokarekallamme.”

60 asiakaspaikkaa sisällä ja satapaikkaisen aurinkoterassin tarjoava Jyväskylän Naughty BRGR on ketjun muiden ravintoloiden kaltaisesti yksilöllinen myös sisustukseltaan. Herlevin luottotaiteilija, kaikkiin Naughty BRGR ravintoloihin taidetta maalannut Vesa Suksi maalasi Jyväskylän ravintolan seinään 2,5 metriä leveän jääkiekkomaalauksen.

“Halusimme kunnioittaa Jyväskylän väkevää ja voittavaa urheilujuhlaperinnettä ja olla samalla ravintolakonseptin henkisesti myös tuhma ja kapinallinen. Näin syntyi seinämaalaus, joka näyttäytyy jokaiselle katsojalle omanlaisellaan tavalla”, vinkkaa taiteilija Vesa Suksi.

Burgerihulluksi itseään kutsuva Herlevi on tehnyt töitä suomalaisen hampurilaiskulttuurin kehittämiseksi varmasti enemmän kuin kukaan muu suomalainen kokki. Aiemmin vain pikaruoaksi mielletty hampurilainen on hiljattain noussut myös suomalaisten ravintoloiden ja kotikeittiöiden kiintotähdeksi ja burgeribuumin voidaan sanoa nyt vallitsevan Suomessa.

“Perinteinen hampurilainen on ruokana yksinkertainen ja kaikille tuttu, joten uskalsin haastaa itseni luomaan täydellisen burgerin. Kierrän jatkuvasti maailmaa hakemassa siihen uutta inspiraatiota. Burgeri on ruokana siitä mielenkiintoinen, että kuten Burgerimies-sarjassakin on nähty, mahtuu sämpylän väliin koko maailma. Naughtyssa keksimme ja kokeilemme jatkuvasti uusia yhdistelmiä ja myös asiakkaamme osallistuvat aktiivisesti ideointiin. Ravintoloidemme persoonaan kuuluu myös mieletön henkilökunta, jonka ammattitaito ja asenne luovat Naughty-elämyksen. On ollut hieno kokemus hakea Jyväskylään paikallisia, burgereihin intohimoisesti suhtautuvia osaajia. Heistä on tullut minulle jo kuin perhettä”, kertoo ravintolaketjun synnystä ja laajentumisesta Akseli Herlevi.

15 henkeä työllistävä Naughty BRGR Jyväskylä aukeaa 1.6. klo 19.00 osoitteessa Puistokatu 2-4, 40100 Jyväskylä.

Naughty BRGR Jyväskylän keittiön aukioloajat: