BUSINESS FINLAND OY ON MYÖNTÄNYT 100.000 EUROA HELSINKILÄISELLE TAPAHTUMA-ALAN YRITYKSELLE KÄYTETYN MESSU –JA MAINOSMATERIAALIN HYÖDYNTÄMISEEN PERUSTUVAN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

Koronaviruksen aiheuttama epidemia seisautti maaliskuun toisella viikolla tapahtuma-alan täysin. Selvitäkseen kassavirran tyrehtymisen aiheuttamasta kriisistä, alan yritykset ovat etsineet korvaavaa liiketoimintaa erilaisista palveluista mm. renkaiden vaihdosta, ruokakuljetuksista jne.

Helsinkiläinen messu –ja tapahtumapintojen valmistamiseen ja asentamiseen erikoistunut Printix Oy on jo useiden vuosien ajan kerännyt talteen tapahtumiin tuottamansa ja asentamansa kangas –ja levypinnat. Käytetyistä kankaista on valmistettu mm. erilaisia giwe away –tuotteita (kangaskasseja, meikkipussukoita, esiliinoja yms.). Levymateriaalista on valmistettu mm. messupöytiä ja –tuoleja sekä erilaisia kuljetus –ja säilytyslaatikoita.

Business Finland Oy:n on myöntänyt yritykselle 100.000 euroa kierrätetystä messu- ja mainosmateriaalista valmistettavan kuluttajatuotesarjan kehittämiseen. Myönnetty rahoitus tullaan käyttämään kuluttajakysynnän selvittämiseen, asiakasymmärryksen syventämiseen, malliston suunnitteluun sekä myynti- ja jakeluverkoston rakentamiseen. Tuotteet on tarkoitus saada nopealla aikataululla myyntiin sekä omaan että mahdollisten yhteistyökumppanien verkkokauppoihin.