Bussien kesäaikataulut astuvat voimaan 7.6. – katso muuttuneet reitit ja aikataulut

Vaasassa paikallisliikenteen bussit ajavat kesäaikataulujen mukaisesti 7.6.-15.8.2021 välisenä aikana. Kesäaikataulu tuo myös muutamia muutoksia reitteihin ja aikatauluihin.

Suvilahdessa Linja 9 korvaa Linja 3:n klo 6:30 lähtevän aamuvuoron. Linja 9 lähtee Ristinummelta Emännänkadulta klo 6:15 ja reitti kulkee Suvilahden kautta.

– Lisäys aikatauluihin on tehty asiakkailta saadun palautteen perusteella. Ristinummelle on toivottu bussiyhteyttä, jolla työssäkäyvät ehtisivät aamulla klo 7 mennessä keskustaan. Lisäys on todettu tarpeelliseksi ja toimivaksi, joukkoliikennesuunnittelija Anastassia Backlund kertoo.

Muut muutokset:

Linjat 7 ja 9 kulkevat terveyskeskuksen kautta. Viime vuoden kokeilureittiä Sairaskodinkadun kautta ei jatketa tänä vuonna.

Linja 4 liikennöi kesän aikana keskustan ja Runsorin välissä. Reitti ei kulje lentokentälle asti vähäisen lentoliikenteen vuoksi.

Linja 1:n aamuvuorot bussi jatkuvat linjana 4 keskustasta Runsoriin. Iltapäivällä Linja 4:n vuorot jatkuvat linjana 1. Tarkemmat tiedot yhdistetyistä vuoroista löydät aikatauluvihosta tai verkkosivuilta.

Kesäaikataulut löytyvät palvelupisteiltä, busseista ja Matkahuollon palvelupisteen aulasta. Kesäaikataulut julkaistaan myös osoitteissa: www.vaasa.fi/bussit sekä www.wasacitybus.fi