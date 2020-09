Bussikaluston laatu nousi ennätystasolle HSL:n kevään 2020 tutkimuksessa

HSL etsii seuraajaa eläköitymässä olevalle toimitusjohtajalle 8.9.2020 12:37:28 EEST | Uutinen

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän uuden toimitusjohtajan haku on käynnistynyt. HSL:n perustamisesta lähtien toimitusjohtajan tehtävää hoitanut Suvi Rihtniemi jää eläkkeelle, kun uusi johtaja on valmis aloittamaan tehtävässä. Uusi toimitusjohtaja saa luotsattavakseen Suomen ylivoimaisesti suurimman ja merkityksellisimmän joukkoliikenteen organisaation. HSL:n vuotuinen talousarvio on 750 miljoonaa euroa ja HSL-liikenteessä tehdään vuosittain noin 400 miljoonaa matkaa, joka on 2/3 osa koko Suomen joukkoliikennematkoista.