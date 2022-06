Bussilla Saariston Rengastiellä? Onnistuu!

Pyörällä Saariston Rengastiellä? Ehdottomasti! 20.6.2022 12:01:01 EEST | Tiedote

Saariston Rengastie on kiva kiertää myös pyöräillen. Elämys on ainutlaatuinen ja tarjoaa monenlaisia maisemia ja nähtävyyksiä. Isolla Rengastiellä on pyöräiltävää parisen sataa kilometriä ja Pienellä Rengastiellä pituutta on noin 120 kilometriä. Reitti on kuljettavissa ympäri pyöräillen vain kesäkaudella. Muistathan pyöräilyreissua suunnitellessasi saaristoliikenteen aikataulut, jotka löytyvät Lautta.net-reittioppaasta.