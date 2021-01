Bussinkuljettajat eivät jatkossakaan myy lippuja

HSL:n liikenne joulun ja vuodenvaihteen pyhinä 16.12.2020 14:13:56 EET | Tiedote

Joulun ja vuodenvaihteen pyhien aikana on HSL:n liikenteessä joitakin poikkeuksia. Jouluaattona ajetaan sunnuntaiaikataulujen mukaan ja myös joulupäivänä on sunnuntailiikenne noin kello 11 alkaen. Lähijunat ajavat joulupäivän aamuna rajoitetusti noin klo 11 asti, minkä jälkeen junat kulkevat sunnuntaiaikataulujen mukaan. Tapaninpäivänä on sunnuntailiikenne. Uudenvuodenaattona ajetaan perjantain aikataulujen ja uudenvuodenpäivänä sunnuntain aikataulujen mukaan. Lisälähtöjä ei ajeta uudenvuodenaattoyönä.