Café WeeGeen uusi ravintoloitsija aloittaa tammikuussa 2019 Näyttelykeskus WeeGeellä

Näyttelykeskus WeeGeellä aloittaa uusi ravintoloitsija 5.1.2019. Compagnie Mat Oy Ab / Brasserie Lumière on toiminut menestyksekkäästi kolme vuotta Helsingin Tennispalatsissa ja jatkaa nyt toimintaansa Café WeeGeessä. Café WeeGeen nykyisen palveluntuottajan sopimus on irtisanottu ja päättyy 31.12.2018.

MATCo:n omistaja Mali Hakulin odottaa innolla uusia haasteita Espoon Tapiolassa. Hakulinin mukaan ravintolan konseptin ydintä ovat alusta asti paikan päällä laadukkaista raaka-aineista valmistettu ruoka, mutkattomuus ja nopeus. Lounasannokset kootaan asiakkaan valinnan mukaan kauniisiin astioihin. Tarjolla on lämmintä ruokaa, keittoa ja salaattia lisukkeineen sekä jälkiruokaa. Asiakkaille on aina kattava valikoima erikoiskahveja, viinejä, suolaista ja makeaa kahvileipää sekä muita herkullisia tuotteita erityisruokavaliot huomioiden.

Café WeeGee tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet näyttelykeskuksen museokävijöiden, kokousasiakkaiden ja tapahtumavieraiden käyttöön. Toiminta perustuu raikkaaseen ja ajankohtaiseen konseptiin modernissa design-ravintolaympäristössä. WeeGeen arkkitehtuuri, näyttelyt, ravintola, museokauppa ja asiakaspalvelu tarjoavat asiakkaalle laadukkaan kokonaiselämyksen.

Näyttelykeskus WeeGee on neljän museon, Espoon modernin taiteen museo EMMAn, Espoon kaupunginmuseo KAMUn, Suomen Lelumuseo Hevosenkengän ja Suomen Kellomuseon, EMMA Shopin ja Café WeeGeen muodostama kokonaisuus, joka tarjoaa elämyksiä kaikenikäisille kävijöille ympäri vuoden. WeeGeen Futuro- talo on ensimmäinen sarjavalmisteinen Futuro-talo (nro 001), ja se on avoinna yleisölle kesäkaudet. WeeGeellä vierailee vuosittain noin 300 000 kävijää.

Café WeeGee

5.1.2019 alkaen

Paikka: Näyttelykeskus WeeGee

Osoite: Ahertajantie 5, Espoo