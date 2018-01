CAMPARI RED DIARIES – THE LEGEND OF RED HAND: Zoe Saldana tähdittää Stefano Solliman ohjaamaa lyhytelokuvaa

Milano, 30. tammikuuta 2018 – Tänään lanseerataan Milanossa, Camparin syntysijoilla, Camparin ikonisen italialaisen aperitiivin 2018 Campari Red Diaries -lyhytelokuva The Legend of Red Hand. Ammentaen Camparin eetoksesta, jonka mukaan "jokainen cocktail kertoo tarinan", tämänvuotinen elokuva juhlistaa baarimestareiden lahjakkuutta ja mikä vieläkin tärkeämpää, maailman parasta Red Hand -cocktailia.

Italialaisen ohjaajan, Stefano Solliman, ohjaama lyhytelokuva, jonka päätähtinä ovat maailmankuulu näyttelijätär, Zoe Saldana ja italialainen näyttelijä Adriano Giannini, on jännittävä mysteeri, joka vie katsojat matkalle ympäri maailmaa täydellisen Campari-cocktailin tavoittelussa.

Tapaamme Zoe Saldanan esittämän karismaattisen valokuvaajan, Mia Parcin, jonka nimi on Camparin täydellinen anagrammi, avausjaksossa iltahämärissä ikonisen tuomiokirkon, Duomon, alla Milanossa, Camparin synnyinkaupungissa. Ohjaaja Stefano Sollima tuo ammattitaitonsa trillerityylilajissa taitavasti esille luomalla jännittävän ja kiehtovan tunnelman, joka seuraa Miaa hänen matkallaan, ja paljastaa hänen salaisen tehtävänsä löytää mysteerinen kaikkien aikojen parhaiden Campari-cocktailien sekoittaja, Red Hand.

Mian omistautuneisuus täydellisen cocktailin löytämiseen saa hänet etsimään käsiinsä maailman Red Handit, joilla on intohimo ja kyky valmistaa parhaat Campari-pohjaiset cocktailit. Mia matkustaa ympäri maailmaa, Milanosta New Yorkiin, Buenos Airesiin, Rio De Janeiroon, Berliiniin ja Lontooseen, juhlistaakseen kuuden eri puolilta maailmaa tulevan oman "Red Hand" -Campari-cocktailinsa luoneen maailman parhaan baarimestarin taitoja ja rohkaisee Camparin ystäviä kaikkialla maailmassa etsimään täydellistä cocktailia ja nauttimaan siitä.

Pääosan esittäjä, Zoe Saldana kertoo: "Oli mahtava kokemus saada esittää Mia Parcin roolia elokuvassa "The Legend of Red Hand". Täydellisyyteen pyrkivän henkilöhahmoni myötä sain sukeltaa maailmaan, joka on täynnä mysteerejä ja salakavalia juonia. On aina hienoa päästä osallistumaan arvostettuun kampanjaan ja etenkin brändille, jolla on rikas ikoninen perintö. Lisäksi on tärkeää, että Campari tunnistaa, että upean cocktailin takana on loistava baarimestari, eivätkä ainekset voisi kehittyä täyteen potentiaaliinsa ilman hänen uskomattoman taitavia käsiään.

Lyhytelokuvan tekemisestä ohjaaja Stefano Sollima sanoo: "Italialaisena ja henkilönä, joka nauttii lyhyempien tarinoiden kertomisesta tässä tyylilajissa, on ollut kunnia saada ohjata Legend of Red Hand -elokuvaa. Näin kiehtovan, täynnä mysteerejä olevan Camparin kaltaista ikonista brändiä edustavan tarinan kertominen yhteistyössä maailmanlaajuisesti tunnettujen ja lahjakkaiden näyttelijöiden kanssa on tehnyt koko kokemuksesta erittäin ikimuistoisen. Tutkin elokuvassa Camparin salaisuuden ydintä: salaista ainesosaa, joka saa aikaan loistavan lopputuloksen. Ainesosa on kuitenkin vain pienen pieni osa kokonaisuutta ja kaikki riippuu siitä, kuinka paljon sitä lisätään. Myös Red Hand on salaisuus, piilossa oleva tekijä, joka saa aikaan suuren vaikutuksen."

Daviden osaa esittävä Adriano Giannini kertoo: "Olen todella innoissani siitä, että katsojat pääsevät vihdoinkin näkemään Stefano Solliman äärimmäisen luovuuden ja hänen Camparin italialaiseen perintöön kohdistuvan intohimonsa. Nautin osastani Camparin Davidena, roolihahmona, joka on nimetty Camparin perustajan mukaan, saadessani herättää tämän kiehtovan kertomuksen henkiin yhdessä lahjakkaan näyttelijättären, Zoe Saldanan kanssa.

Bob Kunze-Concewitz, Gruppo Camparin toimitusjohtaja: "Olemme erittäin ylpeitä saadessamme esitellä tämänvuotisen Campari Red Diaries -lyhytelokuvan ja tuoda ensi-illan takaisin Milanoon, paikkaan, jossa kaikki alkoi ja joka on Camparin synnyinseutu."

"Nyt toisena vuotenaan Campari Red Diaries -kampanja on ottanut luovuudessaan uuden askelen esitellessään Camparin kunnianhimoa löytää täydellinen cocktail ja juhliessaan samaan tavoitteeseen pyrkivien baarimestareiden lahjakkuutta."

"Zoe Saldanan, Stefano Solliman ja Adriano Gianninin kaltaisilla nimillä on tärkeä rooli tarinamme kertomisessa, ja olemme erittäin innoissamme saadessamme ottaa sinut matkalle mukaan etsimään Red Handin legendaa. Toivomme, että tarinamme inspiroi ihmisiä ympäri maailmaa lähtemään matkalle metsästämään täydellistä cocktailia ja löytämään oman Red Handinsa."

The Legend of Red Hand on saatavilla maailmanlaajuisesti Camparin virallisella YouTube -kanavalla (www.youtube.com/EnjoyCampari) ja sosiaalisen median kanavilla ja sitä juhlitaan punaisen maton ensi-illassa Milanossa.

Campari Red Diaries -konseptin on luonut J. Walter Thompson Milano, mukaan luettuna alkuperäinen The Legend of Red Hand -tarina, jonka on käsikirjoittanut Stefano Bises. Campari Red Diaries -elokuvan, mukaan lukien The Legend of Red Hand -tarina, on tuottanut Think Cattleya.

Katso lyhytelokuva täällä.

#Campari #RedDiaries

www.campari.com

https://www.youtube.com/EnjoyCampari

https://www.facebook.com/Campari

https://instagram.com/campariofficial

https://twitter.com/campari

Kansainvälisen median yhteydenotot

TIETOA CAMPARI RED DIARIES -KAMPANJASTA

Campari Red Diaries on vuonna 2017 julkaistu Campari-kalenterin jatke. Holistinen 360o-markkinointikampanja, jonka keskipisteenä toimii lyhytelokuva, herättää henkiin Camparin eetoksen "every cocktail tells a story" eli "jokainen cocktail kertoo tarinan". Campari Red Diaries lanseerataan digitaalisessa muodossa ja lyhytelokuva löytyy Camparin viralliselta YouTube-kanavalta.

TIETOA CAMPARISTA

Campari on moderni ja karismaattinen klassikko. Sen salainen valmistusresepti, joka sai alkunsa Novarassa vuonna 1860, on pysynyt muuttumattomana ja on tiettyjen kaikkein tunnetuimpien cocktailien pohjana kaikkialla maailmassa. Campari on alkoholipitoinen juoma, jota valmistetaan hauduttamalla katkeria yrttejä, aromaattisia kasveja ja hedelmiä alkoholissa ja vedessä. Campari, sen syvän punainen väri, intensiivinen aromi ja inspiroiva maku, on aina ollut viehkeyden ja nautinnon symboli, joka kutsuu osallistumaan kiehtoviin kokemuksiin juoman äärellä. Nämä arvot ovat tehneet Camparista tunnetun brändin kaikkialla maailmassa kiihkeän italialaisen tyylin ja erinomaisuuden ikonina.

TIETOA NEGRONISTA

Noin vuonna 1919 kreivi Camillo Negroni aikoi tilata Americano-cocktailin Firenzessä, mutta päätti sitten, että oli muutoksen aika. Hän pyysi vaihtamaan soodaveden tilkkaseen giniä, viimeisimmän Lontoon matkansa ja siellä vallitsevan ginikulttuurin inspiroimana. Baarimestari toteutti mielellään kreivi Camillo Negronin pyynnön ja käytti koristeluun appelsiinia Americanon sitruunaviipaleen sijasta merkiksi siitä, että hän oli sekoittanut uuden juoman. Firenzessä kreivin "suosikkijuoma" tuli tutuksi nimellä "Kreivi Negronin Americano" tai "Americano tilkkasella giniä", mutta on samantekevää, miksi sitä silloin kutsuttiin, Negroni oli syntynyt. Negroni on nyt yksi kaikkein kuuluisimmista moderneista cocktail-klassikoista. Minne tahansa maailmassa menetkin, aina löytyy miksologi, joka voi sekoittaa sinulle ikonisen Negronin. Melkein sata vuotta vanhan alkuperäisen reseptin mukaan täydellisen tasapainoinen yhdistelmä rakentuu Camparista, punaisesta vermutista ja Lontoon kuivasta ginistä, kaikkia yhtä paljon. Resepti on retänäkin päivänä edelleen käytössä. Kansainvälisen baarimestareiden järjestön (International Bartenders Association, IBA) mukaan Campari on Negronin virallinen ainesosa, eikä Negronia siten voi olla olemassa ilman Camparia! Lue lisää osoitteessa www.campari.com.

TIETOA GRUPPO CAMPARISTA

Gruppo Campari on yksi maailman suurimpia alkoholialan toimijoita, jonka portfolioon kuuluu maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti yli 50 Premium ja Super Premium -brändiä. Ryhmän avainasemassa ovat mm. maailmanlaajuisesti tunnetut tuotteet Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey ja Grand Marnier. Ryhmä on perustettu vuonna 1860 ja se on tällä hetkellä maailman kuudenneksi suurin toimija premium-alkoholiteollisuudessa. Sillä on maailmanlaajuinen jakeluverkosto, se toimii yli 190 maassa ja on johtavassa asemassa Euroopassa sekä Amerikassa. Ryhmän kasvustrategia pyrkii yhdistämään orgaanisen kasvun brändiä vahvistamalla ja ulkoisen kasvun valikoivilla brändi- ja liiketoimintahankinnoilla.

Campari, jonka pääkonttori sijaitsee Milanossa, Italiassa, omistaa yli 18 tehdasta ympäri maailma ja sen oma jakeluverkosto ulottuu 20 maahan. Ryhmällä on noin 4 000 työntekijää. Sen emoyhtiön, Davide Campari-Milano S.p.A., osakkeet (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) listattiin Italian pörssiin vuonna 2001.

Camparin edustaja Suomessa on Beverage Partners Finland Oy.

Nautithan tuotteitamme kohtuudella.