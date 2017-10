Camparin menestyskampanja saa jatkoa vuonna 2018 – keulakuvana Zoe Saldana

Ikoninen italialainen aperitiivi Campari tiedottaa, että Campari Red Diaries –menestyskampanja saa jatkoa vuonna 2018. Ensi vuonna julkaistava lyhytelokuva ammentaa Camparin eetoksesta ”jokainen cocktail kertoo tarinan”. Supernäyttelijöiden tähdittämä ja intensiivisellä juonella dramatisoitu lyhytelokuva johdattaa katsojat täydellisen cocktailin metsästykseen. Tavoitteena on juhlistaa maailman parasta The Red Hands Campari –cocktailia sekä baarimestareiden lahjakkuutta ympäri maailman.

Milano, 25. lokakuuta 2017

Red Diaries -kampanjan lyhytelokuvaa tähdittää kansainvälisistä menestyselokuvista Avatar ja ja Guardians of the Galaxy tunnettu näyttelijätär Zoe Saldana. Lyhytelokuvan on ohjannut italialainen ohjaaja Stefano Sollima, joka tunnetaan erityisesti ohjaamastaan Gomorrah-elokuvasta sekä tulevasta työstään Soldado.

The Legend of Red Hand on trillerhenkinen tarina Zoe Saldanan esittämän Mia Parcin matkasta, jonka tarkoituksena on löytää täydellinen cocktail. Matka alkaa Camparin syntysijoilta Milanosta. Ohjaaja Stefano Sollima vie katsojan kiehtovalle matkalle ympäri maailmaa täydellisyyden tavoittelussa. Saldana huokuu tyyliä ja arvokkuutta roolissaan Mia Parcina. Miespääosassa nähdään Mian ehtymättömän rakkauden kohde, italialainen näyttelijä Adriano Giannini.

”Camparin Red Diaries -kampanja on arvostettu, joten olin erittäin innoissani saadessani esittää Mia Parc’in roolia The Legend of the Red Hand -elokuvassa. Mian roolihahmo on erittäin kiinnostava, etenkin hänen omistautumisensa täydellisyyden tavoitteluun kiehtoi suuresti. Koska elokuva kuvattiin Milanossa, ikonisen italialaisen aperitiivin Camparin synnyinseudulla, oli kokemus poikkeuksellisen upea,” kertoo elokuvan pääroolin tähti Zoe Saldana.

”Erityisen miellyttävää ohjatessani The Legend of Red Hand –elokuvaa oli työskentely upeiden lahjakkuuksien kanssa. Koska olen itse italialainen, on Campari luonnollisesti ollut aina läsnä elämässäni ja sen vuoksi on luontevaa ja helppoa tehdä sen kanssa yhteistyötä. Kampanja ja tarina antavat mahdollisuuden luoda täydellisen mysteerien maailman, joka vangitsee katsojan ja jättää hänet haluamaan lisää”, kommentoi ohjaaja Stefano Sollima lyhytelokuvan tekoprosessia.

”On ollut todella hienoa työskennellä Zoe Saldanan ja Stefano Solliman kanssa The Legend of Red Hand –elokuvassa, etenkin kun kyseessä on lyhytelokuva brändille, jolla on rikas italialainen perintö ja juuret. Oli kunnia esittää Davidea, roolihahmoa, joka on nimetty Camparin perustajan mukaan, mutta tästä enemmän lisää ensi vuonna, kun elokuva saa ensi-iltansa,” kertoo miespääroolin esittäjä Adriano Giannini.

”Tänä vuonna The Campari Red Diaries –kampanja ottaa uuden ja mielenkiintoisen askeleen. Tuomme samanaikaisesti esiin Camparin kutsumuksen täydellisten cocktailien luomiseen sekä juhlimme lahjakkaita baarimestareita ympäri maailman. On upeaa, että elokuvan keskiössä ovat Zoe Saldana, Stefano Sollima sekä Adriano Gianninin kaltaiset tähdet, ja odotan kovasti jo elokuvan julkaisua. Silloin fanimme pääsevät näkemään mitä The Legend of Red Hand –kampanja todella on”, kertoo Gruppo Camparin toimitusjohtaja Bob Kunze-Concewitz.

The Legend of Red Hand – elokuva lanseerataan digitaalisesti 2018 ja sitä juhlitaan loisteliaassa ensi-iltatapahtumassa Milanossa. Lyhytelokuva tulee olemaan nähtävillä Camparin virallisella YouTube-kanavalla 2018. Lisäinfoa saatavilla Camparin sosiaalisen median kanavista.

Esimakua tulevasta The Legend of Red Hand –elokuvasta ja kurkistus sen kulisseihin oheisessa YouTube -videossa:

https://youtu.be/h_OQQeRc7Tc

TIETOA CAMPARI RED DIARIES -KAMPANJASTA

Campari Red Diaries on vuonna 2017 julkaistu, holistinen 360o –markkinointikampanja. Kampanjan keskipisteenä toimii lyhytelokuva, joka herättää henkiin Camparin eetoksen ”every cocktail tells a story” eli ”jokainen cocktail kertoo tarinan”. Campari Red Diaries lanseerataan digitaalisessa muodossa ja lyhytelokuva löytyy Camparin viralliselta YouTube-kanavalta.

TIETOA CAMPARISTA JA SEN HISTORIASTA

Campari on moderni ja karismaattinen klassikko, jonka valmistusresepti on pysynyt muuttumattomana aina vuodesta 1860. Campari on ensitaipaleistaan lähtien ollut innoittamassa ja inspiroimassa eräitä maailman klassisimpia cocktaileja kuten Negroni, Boulevardier ja Americano. Campari on alkoholipitoinen katkero, joka saa sille ominaisen makunsa aromaattisista yrteistä ja hedelmistä. Jo vuosikausia Camparin syvän punainen väri ja rakastettu intensiivinen aromi ovat taanneet miellyttäviä ja jännittäviä kokemuksia juoman äärellä. Campari tunnetaan maailmalla ikonisena ja kaikkien rakastamana italialaisena brändinä ja ennen kaikkea tuotteena.

TIETOA GRUPPO CAMPARI:sta

Gruppo Campari on yksi maailman suurimpia alkoholialantoimijoita, jonka portfolioon kuuluu yli 50 Premium ja Super Premium –brändiä. Gruppo Camparin maailmanlaajuisesti tunnetuimmat tuotteet ovat Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey ja Grand Marnier. Gruppo Campari on perustettu vuonna 1860 ja on tällä hetkellä maailman kuudenneksi suurin toimija premium-alkoholi –segmentissä. Gruppo Campari jakelee tuotteitaan yli 190 maassa ja sillä on hallussa markkinajohtajan paikka omassa segmentissään Euroopassa sekä Amerikassa.

Gruppo Camparin pääkonttori sijaitsee Milanossa, Italiassa. Gruppo Campari omistaa yli 18 tehdasta ympäri maailma ja sen oma jakeluverkosto ulottuu yli 20 maahan. Maailmanlaajuisesti Gruppo Camparilla on yli 4000 työntekijää ja sen emoyhtiön Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) on listautunut Italian pörssiin vuonna 2001.

Lisätietoja: www.camparigroup.com/en

Camparin edustaja Suomessa on Beverage Partners Finland Oy.

Nautithan tuotteitamme kohtuudella.