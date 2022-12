CAP27 ohjelmakausi käynnistyy vuoden 2023 alussa - Mikä muuttuu maaseudulla?

Viljelijätuet

Uuden kauden kotieläintuet tulevat hakuun jo alkuvuodesta Vipu-palvelun kautta. Pinta-alaperusteisten tukien osalta uutta on muun muassa kaikkia tiloja koskeva kasvipeitteisyysvelvoite ja viljelykierto sekä lannoitetasot. Viljelytoimenpiteitä seurataan jatkossa myös satelliittikuvien avulla (monitorointi). Viljelijöiden viestintäkanavana toimii uudella kaudella Vipu-mobiili, jonka kautta viljelijä saa ajantasaista tietoa tukiehtojen noudattamisesta. Vipu-mobiili on jo ladattavissa sovelluskaupoista. Vuodenvaihteen jälkeen tukia ei voi hakea enää paperilomakkeilla. Ajantasainen tieto viljelijätuista löytyy Ruokaviraston sivulta, joka on hyvä ottaa seurantaan. Pohjois-Karjalan ELY-keskus järjestää keväällä 2023 viljelijöille infotilaisuuksia tukijärjestelmän muutoksista. Lisätietoa tilaisuuksista löytyy Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tapahtumakalenterista sekä Maakaistan -tapahtumakalentereista.

Maaseudun kehittämisen tuet

Maaseudun kehittämisen tukiin kuuluvat hanke- ja yritystuet, rakennetuet, Neuvo sekä ei-tuotannolliset investoinnit. Näitä tukia ei voi hakea enää paperilomakkeilla vaan kaikki haku tapahtuu Hyrrä-palvelun kautta. Uutta on nykyistä suurempi painotus ympäristö- ja ilmastoystävällisiin toimenpiteisiin, joita edellytetään kaikissa tukimuodoissa. Ruokavirasto tiedottaa hakujen alkamisajankohdista myöhemmin. Tarkemmat tiedot kehittämistukien muutoksista löytyvät Ruokaviraston sivulta. Pohjois-Karjalan ELY-keskus järjestää tarkempia teemakohtaisia koulutuksia maaseudun kehittämisen tuista keväällä 2023.

Yleisinfo CAP27 ohjelmakaudesta torstaina 26.1.2023

Pohjois-Karjalan ELY-keskus järjestää torstaina 26.1.2023 klo 10–12 CAP27 yleisinfon, jossa esitellään CAP27 ohjelmaa ja mitä muutoksia se tuo tullessaan viljelijätukiin ja maaseudun kehittämisen tukiin. Tilaisuus järjestetään Teams -yhteydellä ja on avoin kaikille kiinnostuneille. Tilaisuuden tarkempi ohjelma julkaistaan viikolla 3 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen sekä Maakaistan -tapahtumakalentereissa. Osallistumislinkki infotilaisuuteen: CAP27 ohjelmakausi käynnistyy -yleisinfo.