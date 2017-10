Amerikan arvostetuimman designmuseon, Cooper Hewitt Smithsonian Design Museumin, pääkuraattori Cara McCarty on Habitaren Kansainvälinen Ystävä 2018. Suomen johtava huonekalu-, sisustus- ja muotoilutapahtuma Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 12.–16.9.2018.

Kansainvälinen Ystävä vierailee Habitaressa, valitsee kiinnostavimmat ilmiöt ja tuotteet Habitaren tarjonnasta ja pitää keynote-puheenvuoron.

New Yorkissa sijaitseva Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum on USA:n ainoa museo, joka on keskittynyt vain muotoiluun. Cooper Hewittin kokoelmissa on yli 210 000 designesinettä 3 000 vuoden ajalta.

Museon pääkuraattorina McCarty vaikuttaa keskeisesti koko museon profiiliin ja laatuun. Hän johtaa näyttelyiden suunnittelua ja hänen suosituksestaan valitaan esineet museon pysyviin valikoimiin. Cara McCarty odottaa Kansainvälisen Ystävän roolissa mahdollisuutta tavata muotoilijoita ja nähdä minkälaista nykymuotoilua Suomessa tuotetaan.

- Odotan innolla vierailua Suomeen. Habitare kuuluu tärkeimpiin nykymuotoilun tapahtumiin. Suomi on ollut näkyvästi esillä nykyarkkitehtuurin ja -muotoilun saralla ja on edelleen näiden alojen johtava maa, joten odotukseni ovat korkealla!”, sanoo McCarty.

- Messut toimivat yleensä uusien tuotteiden lanseeraustilaisuuksina, joten Habitare on ihanteellinen paikka viimeisimpien ideoiden, tutkimustiedon ja innovaatioiden tunnusteluun niin makro- kuin mikrotasolla. Modernin ja nykymuotoilun kuraattorina minun on jalkauduttava kentälle, jotta ymmärtäisin, mitä alalla juuri nyt tapahtuu, ja suhteutettava se muotoilun historiaan. Kun teemme valintoja tuotepaljoudesta, on välttämätöntä olla hyvin perillä asioista. Ehkäpä löydän jotakin lisättäväksi Cooper Hewitt -museon kokoelmaan”, McCarty jatkaa.

Kansainvälinen Ystävä

Habitare kutsuu vuosittain kansainvälisesti arvostetun muotoilualan asiantuntijan tai liike-elämän vaikuttajan tutustumaan tapahtuman tarjontaan ja suomalaiseen muotoilu- ja sisustuskenttään. Kansainvälinen Ystävä käy vuoropuhelua Habitaren kanssa muotoilun suuntauksista, toimialan trendeistä ja markkinatilanteesta.

- Cara McCarty on yksi merkittävimmistä alan vaikuttajista Yhdysvalloissa ja edustaa muotoilualan asiantuntijaa laajalla ja syvällä alan tuntemuksellaan. Odotamme innolla yhteistyötä hänen kanssaan, iloitsee Habitaren luova johtaja Laura Sarvilinna.

- Dialogi museoiden kanssa on Habitarelle tärkeää, sillä museot ovat ensiarvoisen tärkeitä ja pitkäkestoisia kanavia viestimään muotoilun merkityksistä ja vaikutuksesta. Se, mitä messuilla esitellään muutaman päivän ajan, saattaa päätyä ihmisten nähtäväksi ja koettavaksi museoihin ympäri maailman, Laura Sarvilinna toteaa.

Habitaren Kansainvälisinä Ystävinä ovat olleet The International New York Timesin designkriitikko Alice Rawsthorn ja Ryohin Keikaku Co. Ltd./ MUJI:n pääjohtaja Masaaki Kanai.

Cara McCarty

Cara McCarty on Cooper Hewitt Smithsonian Design Museumin pääkuraattori, joka vastaa museon taiteellisesta linjasta ja johtaa näyttelyiden suunnittelua. Hänellä oli johtava rooli vuonna 2014 tehdyssä Cooper Hewitt -museon remontissa, jossa museo päivitettiin 2000-luvun tarpeisiin aina yleissuunnitelmasta immersiivisten tilojen ja osallistavien kävijäkokemusten luomiseen.

McCarty on aiemmin toiminut kuraattorina eri taidemuseoissa, kuten the Saint Louis Art Museum ja The Museum of Modern Art. Hän on vastuussa lukuisista näyttelyistä ja niihin liittyvistä julkaisuista, kuten Tools: Extending Our Reach (Cooper Hewitt 2014), Masks: Faces of Culture (Harry N. Abrams Inc. 1999) ja Structure and Surface: Contemporary Japanese Textiles (Harry N. Abrams Inc. 1998). Hänellä on tutkinto arkkitehtuurin historiasta ja itäaasialaisesta taiteesta Stanfordin yliopistosta, ja hän oli Loeb Fellow -stipendiaattina Harvard Graduate School of Designissa.

Lisätietoja:

Messukeskus, tiedottaja Johanna Suni, p. 0405154216, johanna.suni@messukeskus.com

Suomen suurin huonekalu-, design- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 12.9.–16.9.2018. Habitare tarjoaa elämyksiä ja ideoita sisustamisesta sekä kodin ja tilojen toiminnallisuudesta ja visuaalisuudesta. Habitare tuo esiin uuden suunnittelijapolven ajatuksia ja töitä sekä herättää keskustelua. Habitaren Kansainvälinen Ystävä on Cooper Hewitt -museon kuraattori Cara McCarty. Samaan aikaan Habitaren kanssa: Antiikki ja HighEnd Helsinki sekä ammattilaisten tapahtumat Habitare Pro ja Forma | www.habitare.fi | @HabitareFair | www.facebook.com/habitare | #habitare2018 |