Ruokolahtelainen mobiilipelaaja saa voiton suoraan pankkitililleen.



Casino on yksi perinteisimpiä ja suosituimpia arpoja myös netissä. Erityisesti se on miesten ja nuorempien ikäsegmenttien suosiossa. Tuttuna tuotteena se on myös ensikertalaisten suosiossa. Myös suurimpien joukossa olevat päävoitot varmasti kiinnostavat pelaajia.

Yksi suurimpia Casino -arpaa koskevia väärinkäsityksiä, johon törmää on korttipelin pelimuoto joka on Ventti. Monet sekoittavat sen blackjackiin, jonka säännöt poikkeavat hieman ventistä: Ventissä sotamies on 11, rouva 12, kuningas 13 ja ässä on 14 kun taasen blackjackissä kaikki kuvakortit ovat kymmenen pisteen arvoisia ja ässä joko 1 tai 11.

Veikkauksen nettiarvat ovat sukua esikuvilleen raaputusarvoille, mutta digitaalisuus on mahdollistanut klassisten arpojen lisäksi myös kokonaan uudenlaisten viihteellisten pelien kehittämisen. Nettiarpoja pääsevät pelaamaan Veikkauksen etuasiakkaat Veikkauksen nettisivuilla. Nettiarpojen hinnat vaihtelevat 20 sentistä 9 euroon, ja suurin päävoitto on 400 000 euroa.

Kuten raaputusarvoissa, myös nettiarvoissa voitot ovat etukäteen arvottuja, eikä pelissä tehdyillä valinnoilla ole vaikutusta voittamiseen.



Veikkauksen nettiarvat