Cembrit brändätään uudelleen Swisspearl-nimellä

”Hankinta tuo mukanaan useita etuja asiakkaillemme ja kumppaneillemme, jotka voivat jatkossa hyödyntää laajempaa tuotevalikoimaa, parempia innovaatioita sekä entisestään kehitettyä korkeaa palvelutasoamme. Keskitymme edelleen kestävyyteen samalla, kun Swisspearl-nimellä toimiminen tuo mukanaan synergiaetuja eri markkinoilla,” kertoo Cembrit Oy:n toimitusjohtaja Jari Paukkonen.



Uusi laajennettu tuotevalikoima sisältää entuudestaan tuttuja Cembritin tuotteita, mutta myös paljon uusia julkisivutuotteita, jotka tarjoavat laajan tekstuuri- väri- ja pintakäsittelyvaihtoehtojen valikoiman innovatiivisten julkisivujen suunnitteluun.



Monikansallinen monibrändistrategia on koostunut Cembrit-, Eternit- (Sveitsissä ja Itävallassa) ja Swisspearl-brändeistä, jotka Swisspearl korvaa nyt yhtenä kansainvälisenä kattobrändinä. Brändi-identiteetin harmonisointi tarjoaa useita etuja, joista tärkein on kansainvälisen yhteistyön yksinkertaistuminen. Uusi brändi otetaan virallisesti käyttöön 23. maaliskuuta 2023.

Swisspearl Groupin kulttuuri- ja brändiperintö ulottuu 1800-luvun loppuun saakka. Yrityksen perusti itävaltalainen keksijä ja yrittäjä Ludwig Hatschek. Tunnettuun sveitsiläiseen laatuun perustuva perheomisteinen sveitsiläisyritys kokoaa yhteen useita osaamisaloja, jotka mahdollistavat kehittymisen myös jatkossa ja takaavat Cembritille vakaan tulevaisuuden.



”Cembrit on ollut olennainen osa rakennuskulttuuriamme jo vuosikymmenten ajan, ja materiaalimme on inspiroinut niin arkkitehteja kuin rakentajiakin. Siksi onkin tärkeää, että arvomme ja tavoitteemme säilyvät jatkossakin emmekä unohda juuriamme, vaikka suuntaammekin kohti menestyksekkäämpää tulevaisuutta. Monien vuosien kokemuksen perusteella rakennamme jatkossakin vankalle perustalle korkean laadun, tinkimättömyyden ja poikkeuksellisten, rakennusalan kestävyyttä edistävien tuotteiden pohjalta”, sanoo Jari Paukkonen.

Tietoja Swisspearlista:

Swisspearlin pääkonttori sijaitsee Niederurnenissa. Bernhard Alpstaegin johtaman sveitsiläisen perheyrityksen tavoitteena on tuottaa innovatiivisia järjestelmäratkaisuja kattoihin, julkisivuihin, puutarhoihin, sisätiloihin, lattioihin, aurinkoenergiaan ja palontorjuntaan. Konserni on sitoutunut tarjoamaan innovatiivisia ja luovia ratkaisuja, jotka edistävät kestävyyttä, ja sen yrityskulttuuri perustuu keskinäiseen kunnioitukseen ja asiakkaiden huomioimiseen, minkä ansiosta Swisspearl on menestynyt ympäri maailman. Konsernilla on tällä hetkellä noin 2 400 työntekijää ja yhdeksän tuotantokeskusta Niederurnenissa ja Payernessä (molemmat Sveitsissä), Vöcklabruckissa (Itävalta), Anhovossa (Slovenia), Lohjalla (Suomi), Berounissa ja Šumperkissa (molemmat Tsekin tasavallassa), Nyergesújfalussa (Unkari) ja Trzemesznossa (Puola). Lisäksi yrityksellä on myyntitoimintoja 15 maassa (Itävalta, Bahrain, Belgia, Tanska, Ranska, Suomi, Saksa, Irlanti, Alankomaat, Norja, Puola, Slovenia, Ruotsi, Sveitsi ja Iso-Britannia).