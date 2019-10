Turvallisuusratkaisujen toimittaja Certego uudistaa Suomen vankiloiden turvatekniikan. Certego toimittaa turvatekniikkaa kaikkiin Suomen 26 vankilaan sekä yhdyskuntaseuraamustoimistoihin. Turvajärjestelyjen taso vaihtelee avolaitoksista suljettuihin yksiköihin. Rikosseuraamuslaitoksen tilaus on Certegolle ainutlaatuisen laaja ja yhteistyö kestää useita vuosia.

Certego suunnittelee ja toteuttaa järjestelmät selli- ja pikapuhelimille, audiotarkkailulle, äänentoistolle, murto- ja päällekarkaushälytyksille sekä videovalvonnalle. Eri puolilla maata sijaitsevat ja eri tyyppiset laitokset edellyttävät hyvää perehtymistä vankiloihin ja niiden toimintatapoihin. Työhön osallistuu kaikkiaan lähes 100 certegolaista.

Vankilassa kaikkien on oltava turvassa

– Vankilassa turvatekniikka on tärkeä työväline päivittäisissä tehtävissä, ei osa kiinteistön normaalia valvontatekniikkaa kuten esimerkiksi toimistotaloissa. Vankilassa kaikkien on oltava turvassa, niin vankien kuin henkilökunnan, sanoo Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusinsinööri Ari Pakarinen.

Turvatekniikan uudistaminen vapauttaa henkilökunnan tekemään varsinaista työtään vankien kanssa, kuten valmentamaan rikoksettomaan elämään ja paluuseen yhteiskuntaan.

Suomalaisessa vankilassa turvatekniikkaa ei liioitella, eikä sitä käytetä pelotteena. Pakarinen muistuttaa, että vangilla on oikeus yksityisyyteen, eikä laki salli salakatselua tai -kuuntelua. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki turvallisuuteen liittyvä toiminta ja sen tarjoama informaatio on pidettävä täysin omissa käsissä, mm. loki- ja käyttäjätietojen kirjautumisesta on huolehdittava.

Kilpailutus kesti noin vuoden

Palvelun laajuus ja taso olivat tärkeimmät valintakriteerit, kun Rikosseuraamuslaitos valitsi turvateknistä kumppania. Monet nykyiset järjestelmät ovat olleet käytössä 10-15 vuotta. Nyt eletään murrosvaihetta, jossa etäkäyttö auttaa järjestelmien ylläpitoa. Tilaajalle on tärkeää, että järjestelmät ovat päivitettävissä ja tekniikka mahdollisimman standardia, jolloin kustannukset pysyvät kurissa.

Näin isoon työhön ei montaa toimittajaa Suomesta löydy. Noin vuoden kestäneen kilpailutusvaiheen aikana Rikosseuraamuslaitos keskusteli tarjoajien kanssa, siitä mitä tilaaja tarvitsee ja mitä toimittaja voi tarjota. Tältä pohjalta sekä Certegolla että Rikosseuraamuslaitoksella on varma olo lähteä toteuttamaan hanketta käytännössä.

– Kaikki kohteet on kartoitettu ja meidän henkilökuntamme opastettu talon tavoille, nyt alkaa tekniikan kehittäminen yhdessä, kertoo Länsi-Suomen myyntijohtaja Janne Antila Certegolta.