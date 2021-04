Certex Finlandin uusi johtoryhmä on nimitetty – Panostamme vahvasti asiakaskokemukseen

Jaa

Olemme uudistaneet toimintaamme asiakas edellä Certex Finland Oy:llä. Viime vuonna uusimme strategiamme henkilöstön kanssa saadaksemme asiakaslähtöisyyttä kaikkiin toimintoihimme. Nyt panostamme voimakkaasti strategian toteuttamiseen ja asiakaskokemuksen merkittävään kehittämiseen.

Digitaalisten kanavien lisääntynyt käyttö yli toimialojen on muuttanut tapaa ostaa tuotteita ja palveluita, ja se ajaa myös meitä uudistamaan toimintaamme vastataksemme asiakastarpeisiin ja helpottaaksemme asiointia kanssamme. Haluamme palvella paremmin ja tehokkaammin nykyisten ja tulevien asiakkaidemme liiketoimintaa sekä vastata nopeammin heidän tarpeisiinsa nyt ja tulevaisuudessa.



”Uusi strategiamme korostaa digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia palvella ja asiakkaamme helpommin ja monikanavaisemmin. Panostus digitaalisuuteen näkyy myös organisaatiorakenteessa. Siksi muutamme myös omia toimintatapojamme ja edellytämme jatkuvaa uudistumista myös itseltämme", kertoo toimitusjohtaja Peter Lindström.



"Organisaatiostamme tulee entistä yhtenäisempi ja tiimiohjautuva kokonaisuus, jossa hyödynnetään digitaalisuuden suomia mahdollisuuksia palvella asiakkaitamme monipuolisemmin.



Asiakkaillamme on lupa odottaa entistä joustavampia ja monipuolisempia tapoja kohdata meidät, olipa kyse asioinnista verkossa tai kasvokkain – ja niillä molemmilla on edelleen paikkansa" Lindström lupaa.



Uusi johtoryhmä on viritetty tukemaan tätä uudistumista, toteaa Certexin toimitusjohtaja Peter Lindström.



Managing Director Peter Lindström, vastuualueenaan liiketoiminnan kehitys ja strategia.



Business Unit Manager Jukka Hynynen, vastuualueenaan myyntitoiminnot & service-liiketoiminta ja uudet liiketoiminta-alueet.



Operations Manager Jaakko Kämäräinen, vastuualueenaan tuotannon ja varaston johtaminen sekä kehittäminen.



Product Manager Tarja Kämppi, vastuualueenaan asiakaspalvelu.



Digital Marketing Manager Veli-Pekka Kyllönen vastuualueenaan markkinointi ja brändi sekä digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen.