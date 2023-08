Chaîne des Rôtisseurs Finlande 60vuotta

Rôtisseurs-järjestön toiminta perustuu edelleen vahvasti nuorten ravintola-alan ammattilaisten kokkien ja viiniammattilaisten tukemiseen, auttamiseen ja rohkaisemiseen. Rôtisseurs-järjestön on järjestänyt nuorten ammattilaisten MM-kilpailuja vuodesta 1977 lähtien. Suomella on ollut upea edustus kilpailuissa ja tamperelainen Arto Rastas voitti Suomelle ensimmäisen MM-kullan vuonna 2005 Bermudassa. Tämän vuoden MM-kilpailut ovat lokakuussa Turkissa ja kilpailijana on taidokas vasta 18-vuotias SM-voittaja, Saku Karstila Jyväskylästä.

Chaîne des Rôtisseurs -järjestö tunnetaan myös kansallisen ruokakulttuurin edistämisestä sekä ravintoloille myönnettävästä Chaîne des Rôtisseurs-kilvestä sekä Rôtisseurs-arvonimen omaavien henkilöiden kantamista käädyistä. Kilven saaneita ravintoloita Suomessa on noin 80. Pirkanmaalla näistä on 13. Lisäksi Tampereella neljä myymälää on saanut oikeuden käyttää kilpeä; kauppahallissa sijaitsevat Juustosoppi ja Kalaherkut a´la Nygren sekä K-Citymarket Pirkkala ja Sokos-Herkku.

Suomen 60v juhlavuoden Grand Chapitre eli Suurkapituli tuo Tampereelle 300 kulinaristia ja kansainvälisen viinitoiminnan puheenjohtajan installoijaksi

Chaîne des Rôtisseurs Finlanden juhlakapituli kokoaa yhteen ruoan ja viinin kulinaristiset ystävät ympäri Suomea. Juhlakapituli järjestetään Tampere-talolla.

”Suomessa on yli 2000 Rôtissööriä ja olemme maailman kolmanneksi suurin jäsenmaa. Suomessa on erittäin intohimoisia ruokaharrastajia ja ammattilaisia, laadukkaita ravintoloita sekä joukko lupaavia nuoria ammattilaisia. 60v juhlakapitulissa installoidaan lähes 100 uutta jäsentä ja heidät installoi juhlavuoden nimissä kansainvälisen alajärjestömme OMGD:n eli viinien ja jalojen juomien toiminnnan puheenjohtaja Mohamed Hammam. Hänen saapuminen Suomeen on kunnia-asia, ”toteaa Chaîne des Rôtisseurs Finlanden valtavouti Johanna Hornborg.

”Gran Chapitre eli juhlavuoden suurkapituli on rakennettu erittäin hyvässä yhteistyössä Tampereen seudun paikallisten kumppaneiden kanssa. Olemme ylpeitä, että voimme viikonlopun aikana tarjoilla perinteitä noudattaen, mutta modernilla otteella alueeltamme mm. kasviksia Ahlmanin biointensiivisestä penkkiviljelmästä, Heikkilän tilan juustoja, Nikalan tilan karitsaa, Näsijärven haukea, sekä monia muita herkkuja, unohtamatta mustaa makkaraa”, sanoo Tampereen vouti Markki Palve.