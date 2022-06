Chaîne des Rôtisseurs-kilpi on myönnetty kahdelle tasokkaalle ruokakaupalle

K-Citymarket Pirkkala, Pirkkala

K-Citymarket Pirkkalan kauppias Chevalier Petri Putila vastaanotti arvostetun Rôtisseurs-kilven 1.6.2022 ja järjesti kilvenluovutusjuhlat gastronomisille kuluttajille. K-Citymarket on tunnettu koko Tampereen alueella hyvin laajasta ja laadukkaasta valikoimasta. Petri Putila on tehnyt henkilökunnan kanssa myymälässä kovaa työtä ja työtä jatketaan, sillä heidän tavoitteenaan on olla Suomen paras kauppa. Luovutustilaisuudessa vieraille esiteltiin mm. kaupan oma olutpanimo, jonka Himo-oluita myydään myös heidän omassa panimomyymälässä. Toiminnassa on myös oma pienkahvinpaahtimo Pirkkalan paahtimo ja oma Pirkkalan jäätelötehdas. Kahden viikon päästä heidän tarkoitus on avata uusi ravintolamaailma Birk, jonka tuotteita voi ostaa kaupasta mukaan tai nauttia omassa ravintolassa.



K-Supermarket Tapiola, Espoo

Espoon Tapiolassa Kauppakeskus Ainoassa sijaitsevalle K-Supermarket Tapiolalle myönnettiin ruoan, raaka-aineiden ja palvelun korkeasta tasosta Rôtisseurs-kilpi 12.4.2022. K-Supermarket Tapiola on Espoossa yksi merkittävimmistä ruokakaupoista, joka on panostanut valikoimansa määrään ja laatuun jo pidemmän aikaa. Kauppias Sami Taivassalon tavoitteena on olla päivittäisi- ja herkkuvalikoimalla alueen ykkönen. K-Supermarket Tapiolassa on tehty merkittäviä panostuksia mm. palvelun kehittämiseen, palvelutiskin uudistamiseen ja henkilökunnan palveluosaamiseen.

Chaîne des Rôtisseurs Finlande on Suomen merkittävin kansainvälinen gastronominen järjestön, jonka tavoitteena on edistää alan ammattilaisten ja harrastajien yhteistyöstä, vaalia ja edistää kansallista ruokakulttuuria sekä kannustaa nuorten ammattilaiskokkien ja viiniammattilaisten kehittymistä. Järjestö myöntää laatukriteerien perusteella ravintoloille ja korkean tason herkkumyymälöille Rôtisseurs-kilven, joka on merkittävä tunnustus ruoka- ja palvelutuotteen laadusta.

Kilpiperusteena herkkumyymälöissä on mm. myymälän yleisilme ja siisteys, tuotevalikoiman laajuus, hinnoittelu ja tuotteiden esillepano sekä henkilökunnan tietotaidot osastoittain ja saatavan palvelun ystävällisyys ja sujuvuus. Kilpimyymälöissä arvioidaan myös tuoretuotteiden valikoiman laajuutta ja -kattavuutta ja kiinnitetään huomioita paikallisten tuotteiden tarjontaan (lähiruoka). Oleellisena ja tärkeänä osana on lisäksi tarjolla oleva leipä- ja juustovalikoima sekä kattava pakasteruokavalikoima.

Molemmissa tilaisuuksissa kilven luovutti Chaîne des Rôtisseurs Finlanden valtavouti Johanna Hornborg-Ojala.

Lisätietoja kauppiailta ja paikallisvoudeilta:

K-Citymarket Pirkkala, K-Kauppias Petri Putila, puh. +358 50 466 9934, petri.putila@citymarket.fi

Chaîne des Rôtisseurs Tampere, vouti Markki Palve, puh. 044-5609471 , tampere@rotisseurs.fi

K-Supermarket Tapiola, K-Kauppias Sami Taivassalo, puh. 040 822 7904, sami.taivassalo@k-supermarket.fi

Chaîne des Rôtisseurs Helsinki, vouti Vesa Loponen, puh. 0400-605 045, helsinki@rotisseurs.fi