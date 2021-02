Chef’s Table Sikke & Pipsa -punaviini esittäytyy!

Hedon loi yhdessä Sikke Sumarin ja Pipsa Hurmerinnan kanssa monipuolisen Chef’s Table -punaviinin. Se on ylistys rennolle, maistuvalle keittiölle ja elämänilolle.

Sikke Sumari ja Pipsa Hurmerinta ovat yhdessä tutustuttaneet suomalaisia keittiöidensä saloihin muun muassa helsinkiläisen Sikke’s-ravintolan, keittokirjojen ja tv-ohjelmien kautta. Nyt näille keittiön kuningatarten maistuville resepteille on luotu oma Chef’s Table -punaviini. Hanapakkauksessa myytävä viini on saatavilla Alkosta 15.2. alkaen. Siken ja Pipsan resepteistä koostettu digitaalinen keittokirja löytyy paitsi pakkauksessa olevan QR-koodin avulla, myös osoitteesta chefstableviini.fi.

Kyseessä on ensimmäinen, tunnettujen kasvojen tähdittämä viini, jollaista Alko etsi vakiovalikoimaansa. Se edustaa Alkon nykyistä, modernia markkinointinäkemystä.

Täyteläinen, makutyypiltään mehevä ja hilloinen juoma sopii loistavasti Siken ja Pipsan reseptien pariksi. Viini on ranskalainen ja se tulee eteläiseltä Languedoc-Roussillonin alueelta.

Vuosikerta on 2019 ja viini on vegaaninen. Sen valmistuksessa ei ole käytetty eläinperäisiä aineksia ja siksi se sopii kaikille viinistä nauttiville.

Sikelle sydämessä elää rakkaus italialaiseen ruokaan ja eri keittiöiden yhdistelyyn. Pipsa puolestaan hurmaantui etenkin maalaisranskalaisesta keittiöstä jo työskennellessään mallina maailmalla.

- Keittiöfilosofiaamme kuuluvat ennen kaikkea laadukkaat raaka-aineet. Ruoan tulee olla vastustamaton kutsu syömään! Haluamme tehdä ruokaa, joka sopii moneen makuun, Sikke ja Pipsa määrittelevät.



- Tämä viini puhutteli meitä moniulottavaisuutensa vuoksi. Se soveltuu niin mutkattomaan illanviettoon kuin vaativimmille illalliselle, kokkikaksikko jatkaa.



Lähtökohtana oli luoda laadukas viini, joka sopii nautiskeluun, illallispöytään ja ruoanlaittoon. Siken ja Pipsan Chef’s Table -viiniä varten luomat reseptit ovat rentoja ja helposti toteuttavia, mutta puhuttelevat myös kokeneita kulinaristeja. Lisäksi tarjolla on valmiita menuehdotuksia niin romanttiselle päivälliselle, isomman joukon illanviettoon kuin piknikille. Reseptiikkaa, videovinkkejä tai muuta sisältöä tulee viikoittain lisää.

Ranskalaista ja kotimaista makumaailmaa yhdisteleviä reseptejä ja niiden toteuttamista pääsee kurkistamaan myös sosiaalisessa mediassa: Chef’s Tablen omissa some-kanavissa instagram, Facebook, Tiktok ja Youtube (@chefstableviini). Voit myös virittäytyä hurmaavaan tunnelmaan Siken ja Pipsan laatimaa soittolistaa kuunnellen. Kaiken löydät myös chefstableviini.fi-nettisivuilta.

− Chef’s Table ei ole vain viini, vaan elämäntapa. Siihen liittyy hyvästä ruosta ja viinistä sekä ystävien seurasta nauttiminen. Näitä kokemuksia on myös ilo jakaa somessa. Tähän elämäniloon liittyy myös estetiikka ja arjen kauneus, Hedonin kaupallinen johtaja Liisa Tirronen linjaa.



Siksi kattauksen kuninkaan, 140-vuotisjuhlaansa viettävän Iittalan juhlavuoden upea karahvi on mukana lanseerauksessa. Lisäksi Chef’s Tablen visuaalinen maailma on rakennettu Iittalan tuotteilla.

Chef’s Table Sikke & Pipsa, 34,88 e/ 3 l, Alkon nro 498578.