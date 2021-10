Christian Rönnbackan uusi dekkarisarja alkaa keväällä 2022

Elokuvamaisen visuaalisen ja nopeakäänteisen dekkarisarjan päätähtenä loistaa nuori, Ruotsissa asunut irakilaissuomalainen poliisi Henna Björk. Sarjan aloittavassa romaanissa Henna Björk: Isku Suojelupoliisi rekrytoi riveihinsä tämän göteborgilaislähiöiden kovissa liemissä keitetyn jengiväkivallan asiantuntijan. Björkin ensimmäisenä tehtävänä on pelastaa entinen lapsisotilas Suomeen todistajaksi tapauksessa, joka liittyy Sierra Leonen kansanmurhaan ja veritimantteihin.

Poliisitaustainen Christian Rönnbacka on tullut tunnetuksi porvoolaiskomisario Antti Hautalehdosta kertovasta dekkarisarjastaan, jossa on ilmestynyt tähän mennessä yhdeksän romaania. Hautalehto-fanit pääsivät tutustumaan Henna Björkiin jo edellisessä Antti Hautalehto -dekkarissa Tulen aika, joka ilmestyi kesäkuussa 2021. Hautalehto-sarjan neljännestä osasta Kylmä syli on tehty myös kahdeksanosainen tv-sarja, joka alkaa suoratoistopalvelu C Moressa joulukuun 2021 alussa.

Christian Rönnbackan kirjoja on myyty jo yli 300 000 kappaletta. Vuonna 2020 äänikirjapalvelu BookBeat palkitsi kuuntelijadataan perustuen Rönnbackan Vuoden kotimainen dekkaristi -tunnustuksella. Hän on ehdolla palkinnon saajaksi myös tänä vuonna.

