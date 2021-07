Chydenius-seminaarissa keskiössä osallistava kasvu

Jaa

Vuonna 2021 Kokkolan Chydenius-seminaari järjestetään lauantaina 7.8. klo 13–17. Teemana on ”Osallistavat kaupungit – avaimena osallistavaan kasvuun?”. Tänä vuonna seminaari on osa Anders Chydenius -säätiön 20-vuotisjuhlavuotta ja osa Suomen puheenjohtajuutta Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Kaksikieliseen ja simultaanitulkattuun seminaariin voi osallistua myös etänä.

"Kokkolan Chydenius -seminaari ajoittuu kuntavaalien jälkeiseen Suomeen, joka on samalla Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa. Anders Chydenius -säätiön juhlavuoden teemana on demokratia ja osallisuus: Demokratiaverkosto 21 -hanke on Suomen, Ruotsin ja Ahvenanmaan yhteinen. Siksi luvassa on pohjoismainen seminaari, jossa keskustellaan osallistavista kaupungeista avaimena osallistavaan kasvuun erityisesti Merenkurkun alueella", kertoo Anders Chydenius -säätiön asiamies Juha Mustonen.

Suomalaisia yhteiskunnallisia keskustelijoita ovat mm. EU-komissaari Jutta Urpilainen, Suomen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Joakim Strand ja Suomen Pankin pääjohtajana toiminut Erkki Liikanen ja Kokkolan kaupunginvaltuustoon puheenjohtaja Tiina Isotalus. Ruotsalaisia yhteiskunnallisia keskustelijoita ovat mm. entinen ulkoministeri Margot Wallström, eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Karin Enström ja EU:n alueiden komitean jäsen Åsa Ågren Wikström. Akateemista asiantuntemusta keskusteluun tuovat myös Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja Johnny Åkerholm, Uumajan yliopiston yliopistojohtaja Hans Wiklund, tutkijatohtori Hanna-Kaisa Pernaa Vaasan yliopistosta sekä projektitutkija Kenneth Nordberg Åbo Akademista.

Seminaarin tausta-aineistoon saadaan mm. Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaan tervehdys pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistilta, Suomen ja Ruotsin kuntaliitoilta, Suomen Akatemian rahoittamilta tutkimushankkeilta, Ahvenanmaan Pelastakaa lapset-järjestöltä sekä Pohjanmaan maakuntien maakuntajohtajilta.

Tilaisuuden avaavat Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila ja Anders Chydenius -säätiön hallituksen puheenjohtaja Björn Vikström ja päättää Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtaja Marko Aittola. Seminaarin pääjärjestäjinä ovat Kokkolan kaupunki, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Anders Chydenius -säätiö. Kumppaneita ovat Pohjanmaan kauppakamari, Osuuskauppa KPO, Keski-Pohjanmaan Osuuspankki, Keskipohjanmaa-lehti – ja tänä vuonna myös Demokratiaverkosto 21, ulkoministeriö, oikeusministeriö ja Merenkurkun neuvosto.

Seminaari on avoin ja maksuton kaikille, mutta osallistujamäärä paikan päällä on tänä vuonna rajoitettu. Etäosallistuminen mahdollistaa seminaarin seuraamisen kenelle vain.

Ilmoittautumisia pyydetään 4.8. mennessä: www.chydenius.fi/seminaari