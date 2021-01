Cimcorpille miljoonatilaus Saksasta

Sisälogistiikan automaatioratkaisuihin erikoistunut Cimcorp on saanut jälleen merkittävän uuden asiakkaan. Tällä kertaa tuoretuotteiden varastointi- ja käsittelyautomaatiota tilattiin Saksaan, supermarketketju Edekan upouuteen logistiikkakeskukseen Oberhauseniin.

Edeka Rhein-Ruhr varustaa uuden, vuoden 2021 lopulla valmistuvan logistiikkakeskuksensa tuoretuotevaraston Cimcorpin automaatiolla. Kyseessä on Saksan suurimman vähittäiskauppaketjun Edeka Groupin alueellinen toimija, jonka vaikutusalueella asuu 14 miljoonaa ihmistä. Logistiikkakeskuksen rakentaminen on suurin yksittäinen investointiprojekti yrityksen historiassa. Ultramodernin jakelukeskuksen rakennusala on noin 90 000 neliömetriä ja se luo alueelle noin tuhat uutta työpaikkaa.

Oberhausen-Waldteichin logistiikkakeskus palvelee kaikkiaan 400 Edekaa ja saman verran muita kauppoja Nordrhein-Westfalenin alueella, joka on asukasluvultaan Saksan suurin osavaltio. Tulevaisuudessa keskuksessa varastoidaan ja käsitellään noin 16 000 eri elintarviketta: kuivaruokaa, pakasteita ja tuoretuotteita, joista valtaosa vaatii eri säilytyslämpötilat. Cimcorpin automaatioratkaisulla varmistetaan luotettava tuoretuotteiden - kuten hedelmien, kasvisten ja juustojen - varastointi ja käsittely.

400 rekka-autollista päivittäin

Logistiikkakeskus on valmistuessaan noin 13 jalkapallokentän kokoinen ja siellä vierailee yli 400 rekkaa jokaisena työpäivänä. Keskuksesta toimitetaan ruokaa noin 800 Edeka-konsernin kauppaan Nordrhein-Westfalenissa. Tilausten hallinnan pitää olla virheetöntä ja täsmällistä, koska jokainen pienikin virhe johtaa viivästyksiin, jotka kertautuvat aiheuttaen aikatauluhaasteita ja kuluja. ”Meille tehokkuus, kustannukset ja ergonomia olivat ratkaisevia valintakriteerejä, kun päädyimme Cimcorpiin. Yrityksen kokemus ja näytöt automaation toimittajana erityisesti tuoreiden elintarvikkeiden jakeluun vakuuttivat meidät”, kertoo Peter Bayer, Oberhausenin logistiikkakeskuksen Logistiikan ja organisaation projektipäällikkö. ”Koska miljoonat ihmiset luottavat ruokansa turvallisuuteen, koko ketjun pelloilta pöytään on oltava täydellinen. Odotamme, että Cimcorp lunastaa lupauksensa tuoretuotteiden korkeasta saatavuudesta, koska ne ovat erityisen aikakriittisiä ja herkkiä käsittelylle.”

“Kun käsittelemme ruokaa, erityisesti herkästi pilaantuvia tuotteita, on tuotekeräyksen oltava ehdottoman tarkkaa ja luotettavaa. Tuotelajittelun ja -keräilyn on oltava erittäin nopeaa – ensimmäisinä tulleet lähtevät ulos ensimmäisinä. Näitä tuotteita ei voi varastoida, joten lajittelun läpimenon on oltava vauhdikas ja virheetön. Mitä nopeammin tuotteet saadaan kauppaan, sitä tuoreempina ne ovat asiakkaan saatavilla ja sitä vähemmän tulee ruokahävikkiä”, Kai Tuomisaari, Cimcorpin myyntijohtaja kertoo: ”Automaatiolla varmistetaan myös työntekijöiden turvallisuus, koska robotit tekevät kaikki raskaat nostot ja toistuvat tehtävät, jotka usein johtavat rasitusvammoihin tai työtapaturmiin.”

Elintarviketurvallisuutta täydellisessä lämpötilassa

Oberhausen-Waldteichin uudessa logistiikkakeskuksessa on erilliset lämpötilavyöhykkeet tuoretuotteille, pakasteille ja kuivaruoalle. Cimcorpin tuoretuotteiden käsittelyautomaatio toimii Edekan keskuksessa kahdella eri lämpötila-alueella. +7 asteessa juustoille ja muille maitotuotteille sekä +12 asteessa kasviksille ja hedelmille. ”Tilaus koostuu useista itsenäisistä automaatiomoduuleista, joita hallitaan Cimcorpin ohjelmistolla, softalla mikä yhdistää useita eri teknologioita yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi”, kertoo Cimcorpin myyntijohtaja Kai Tuomisaari. ”Jos yksi moduuleista on hetken pois käytöstä esimerkiksi siivouksen aikana, muut yksiköt toimivat itsenäisesti varmistaen luotettavan ja aukottoman materiaalivirran.”

Cimcorpin järjestelmässä laatikot pinotaan portaalirobotin alle lattialle, jolloin vältytään investoimasta kalliisiin hyllystö- ja sprinklerijärjestelmiin. Portaalirobotti sekä kuljettaa tuotteet keräilyvarastoon että toimittaa tuotteet oikeassa järjestyksessä keräilyasemiin. Lattiapinot ovat keskeisessä osassa myös ruokaturvallisuuden ja hygienian kannalta. ”Edes kaikista moderneimmalla ja turvallisimmalla tuoretuotteiden käsittelyautomaatiolla ei voi välttää sitä, että pilaantuvia osia kuten varsia, lehtiä tai yksittäisiä rypäleitä putoaa pakkauslaatikoista. Meidän järjestelmässä kaikki tämä tippuu suoraan lattialle, missä se on helposti nähtävissä ja siivottavissa. Siivouksen aikana laatikot voidaan järjestellä uudelleen lattiapinta-alan vapauttamiseksi siivoustöitä varten”, kertoo Tuomisaari.

”Kauppahinta ei ole julkinen, mutta tämän kokoluokan varastoautomaatiossa kyse on aina miljoonasopimuksista. Ennätyskauppamme Mercadonan kanssa toissa vuonna käsitti neljä suurta jakelukeskusta ja oli arvoltaan 120 miljoonaa”, Tuomisaari muistuttaa.

**//**

Edeka Rhein-Ruhr

EDEKA-Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr – kauppayhtiö, on yksi vuonna 1898 perustetun Edeka Groupin alueellisista yhtiöistä. Edeka on Saksan laajin vähittäiskauppayritys, sillä on noin 11 500 kauppaa ja 336 100 työntekijää. Edeka Rhein-Ruhr toimittaa päivittäin elintarvikkeita noin 800 kauppaan.