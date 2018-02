Citrukselta kunnille räätälöity Taitoa GDPR -ratkaisu

Citrus Solutions Oy on solminut Kunnan Taitoa Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen tarjotakseen kunnille ratkaisun EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämiseksi. Taitoa GDPR-palvelun avulla kunnat varmistavat, että niiden toiminta vastaa EU:n tietosuojavaatimuksia.

TAITOA GDPR -palvelu sisältää työkaluja ja dokumenttimalleja, joiden avulla voi kartoittaa mm. oman organisaationsa henkilötietojen käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia vastaan, laatia sisäisiä ohjeita ja muuta dokumentaatiota tarjottujen mallien ja ohjeiden avulla. Palvelu auttaa suunnittelemaan organisaation tietosuojatyötä sekä nopeuttaa kuntaorganisaation tietotilinpäätöksen valmistumista.

Taitoan tietosuojavastaava Mikko Kokkala iloitsee yhteistyöstä:

”Luulen, että Taitoa on GDPR:n kanssa samassa pisteessä, kun moni kuntaorganisaatio – paljon on tehty ja asiat on dokumentoitu, mutta nyt pitää saada kokonaisuus koottua yhteen sekä organisoitua työnjako eri vastuuhenkilöille. Citruksen kanssa kehitetty GDPR-ratkaisu on todella käyttökelpoinen työkalu tietotilinpäätöksen tekemiseen.”

Citrus on konseptoinut verkkopalvelualustan ympärille joukon asiantuntijapalveluita ja asiantuntijaverkosto tukee tarvittaessa kunnan tai kaupungin käytännön työtä. Taitoan GDPR-palvelun käyttäjät voivat hankkia mm. tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvää teknistä konsultointia ja oikeudellista neuvontaa.

”Kuntakentän luotettavana toimijana Taitoalla on luonteva rooli tuoda uusia innovaatioita ja mahdollisuuksia asiakkaidensa saataville. Näen, että verkkopalvelualustan ja nyt ajankohtaisen Taitoa GDPR -palvelun avulla voimme yhdessä tarjota ylivertaisen palvelun kuntakentän GDPR-haasteiden voittamiseksi.” - kertoo Citruksen myyntijohtaja Tommi Tiainen.

Taitoan yhteistyökumppanuuden myötä GDPR-palvelun jakelulaajuus kasvaa kattamaan kaikki Suomen kunnat. Citruksen olemassa olevan kumppaniverkoston kautta myös Pohjoismaat, Saksa sekä Itävalta kuuluvat laajan yhteistyön piiriin.