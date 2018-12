CLASSIC AMERICAN DINER LANSEERASI BEYOND MEAT -BURGERIT SUOMESSA

Kulttituotteeksi nousseen Beyond Meat -tuotesarjan burgeripihvit lanseerattiin Classic American Dinereissa. Maailman ensimmäinen lihankaltaisesti paistuva ja maistuva, 100% kasvisproteiinista valmistettu vegaaninen pihvi lanseerattiin vuonna 2016. Beyond Meat -burgerit tulevat myyntiin kaikkiin diner-perheen ravintoloihin ympäri Suomea tämän viikon aikana.

Classic American Diner -ravintoloiden perinteinen, amerikkalaista diner-maailmaa mukailevan ruokalistan rohkea uudistusprosessi on aloitettu. Perinteisesti etenkin perheravintoloina tunnetun diner-perheen tuotekehityksessä on otettu huomioon rohkeasti erilaisten asiakasryhmien toiveet. Nyt odotettu Beyond Meat -burger tuodaan suosittujen classic-burgereiden ja cheese-burgereiden rinnalle. Ennakko-lanseerauksesta saatujen asiakaspalautteiden myötä burgeripihvi on päätetty tuoda valikoimaan kaikissa seitsemässä kaupungissa, joista Classic American Diner -ravintoloita löytyy.



Classic American Dinereissa Beyond Meat -burgeriannoksen voi valita kokonaan vegaanisena, jolloin myös majoneesi ja Cheddar ovat vegaanisia. Samalla annos puhuttelee myös lihanystäviä, suutuntumaltaan läheisesti lihankaltainen pihvi on saavuttanut laajan fanikunnan. Vuonna 2016 Amerikassa Beyond Meat -burgeripihvi oli ensimmäinen vegaaninen pihvi, joka otettiin lihapihvien kylkeen myyntiin laajalti.



”Olemme kokeilleet erilaisia kastike- ja maustevaihtoehtoja, halusimme tehdä tästäkin uutuudesta omanlaisensa, jotta se istuu listaamme. Amerikkalaiseen diner-tyyliin burgerimme kootaan perusmauilla ja asiakas pystyy muokata niitä omien mieltymysten mukaan. Jo ennakkolanseerauksessa asiakkailtamme kiitosta sai myös herneproteiiniin pohjautuvan Beyond Meat -burgerin sopivuus erikoisruokavalioihin - pihvi ei sisällä soijaa, gluteenia, sipulia ja se on GMO vapaata. Kokonaisuudessaan Beyond Meat:in missio tehdä hyvää niin ihmisille, ilmastolle, luonnolle kuin eläimillekin istuu ajatusmaailmaamme ja pitkäaikaiseen kehitystyöhömme”, kertoo ravintoloiden tuotekehityksestä vastaava Joni Heinikoski.



”Vaikka olemme toimineet vakaasti jo useiden vuosien ajan, on uudistuminen elinehto. Asiakaskuntamme on vaativaa ja olemme hyvällä menestyksellä tuoneet erilaisia, rohkeitakin vaihtoehtoja tarjolle vuosien varrella. Reilut burgerit ovat listamme sydän, Beyond Meat -burgeripihvin saaminen valikoimaamme on pitkällisen työn tulos ja ennakkokommenttien perusteella sitä on Suomeen odotettu” kertoo liiketoimintajohtaja Tero Kaikkonen.



Beyond Meat -burgerit saatavilla:

4.12. : Helsinki, Vantaa / 5.12. : Tampere, Raisio / 7.12. : Jyväskylä, Seinäjoki, Rovaniemi