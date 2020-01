Claus Wamsler-Nielsen Storytelin Suomen ja Tanskan maajohtajaksi

Storytelin Tanskan maajohtaja, Claus Wamsler-Nielsen, siirtyy uuteen rooliin Suomen ja Tanskan maajohtajana maaliskuun 2020 alusta alkaen. Wamsler-Nielsen on toiminut Tanskassa Mofibo ja Storytel brändien johdossa ja hänellä on pitkä kokemus esimiestehtävistä tietoliikennealalla.

– Olen iloinen voidessani ilmoittaa Clausin siirtyvän uuteen rooliin kahden dynaamisen ja nopeasti kasvavan markkinan sekä paikallisten tiimien johdossa. Haluan myös kiittää Mari Wärriä lämpimästi menestyksekkäästä ja pitkäjänteisestä työstä Suomen markkinan voimakkaan kasvun ja kehityksen eteen. Toivon Marille onnea ja menestystä hänen valittuaan ottaa askel kohti uusia seikkailuja, Storytelin kaupallinen johtaja Ingrid Bojner kertoo.

Claus Wamsler-Nielsen aloitti Storytelillä Tanskan maajohtajana vuonna 2018. Hän on myös Storytelin omistaman tanskalaisen People’s Press -kustantamon hallituksen jäsen. Uudessa roolissaan Wamsler-Nielsen ottaa vastuun myös Storytelin Suomen maajohtajan tehtävästä ja Helsingissä työskentelevästä tiimistä, jota Mari Wärri on johtanut vuodesta 2016 lähtien, jolloin äänikirjapalvelu lanseerattiin Suomessa.

Wärri aloittaa maaliskuussa paperi- ja lahjatuoteliike Putinki Oy:n toimitusjohtajana.

– Mari on tehnyt yhdessä tiiminsä kanssa erinomaista työtä, jonka ansiosta Storytel on saavuttanut vahvan markkina-aseman Suomessa. Tanskan ja Suomen markkinat ovat monelta osin samankaltaisia, ja olemme tehneet Marin kanssa tiivistä yhteistyötä viime vuosien aikana. On hienoa päästä jatkamaan Marin työtä Suomen markkinan parissa, Claus Wamsler-Nielsen kommentoi.