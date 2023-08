Clémence Michallonin mestarillinen esikoistrilleri julkaistaan suomeksi

Aidan Thomas on tunnollinen perheenisä ja mukava naapuri. Hänellä on kuitenkin sysimusta salaisuus, jota eivät osaa aavistaa edes hänelle läheisimmät. Aidan on murhannut kahdeksan naista, ja yhdeksäs nainen, Rachel, on ollut jo viisi vuotta vangittuna takapihan vajaan.

Aidanin vaimo kuolee, ja hän joutuu muuttamaan. Aidanin täytyy ottaa Rachel mukaan ja esitellä hänet 13-vuotiaalle tyttärelleen majapaikkaa tarvitsevana "perheystävänä". Aidan uskoo viiden vuoden vankeuden tehneen Rachelista liian aivopestyn ja pelokkaan pakenemaan. Mutta mihin kaikkeen Rachel on valmis pysyäkseen hengissä?

Hiljainen vuokralainen on arvosteluvapaa 10.8.2023.

