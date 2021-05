Clevry demokratisoi työelämätaitojen arvioinnin

Jaa

Työelämän pehmeät taidot ratkaisevat rekrytoinnissa ja työssä onnistumisessa. Pehmeiden taitojen tunnistaminen ja kehittäminen on henkilöstöpalveluyritys Clevryn uusi strateginen suunta. Samalla Clevry tuo kaikkien saataville työelämätaitojen arviointipalvelun.

Kun sekä työntekijä ja työnantaja tunnistavat henkilön pehmeät taidot (soft skills), onnistutaan parhaiten sekä rekrytoinnissa että itse työn tekemisessä. Näin sanoo tohtori Alan Redman, Clevryn (entinen Studentwork) tutkimus- ja kehitysjohtaja.

Vaikka työelämätaitojen ja rekrytoinnin terminologia ei olisi tuttua, jokainen voi nyt selvittää omat vahvuutensa avoimella testialustalla. Clevry on kehittänyt Joy at Work -nimisen testialustan, jonka avulla voi testata ja löytää omat vahvat pehmeät taitonsa.

– Pehmeiden taitojen eli soft skillsien tutkittua mittaamista ja arviointia on rekrytointialalla pidetty vaikeana ja kalliina. Koska meillä on pitkä kokemus sekä teknisestä tuotekehityksestä että arvioinnista, olemme pystyneet luomaan testin, joka ei ole vaikea ja jonka avulla voimme auttaa ihmisiä ymmärtämään, missä he ovat hyviä, Clevryn toimitusjohtaja Lucas Geisller toteaa.

Clevry julistautuukin erityisesti pehmeiden työelämätaitojen yritykseksi. Clevryn ajatuksena on demokratisoida työkalut, joita rekrytointiala käyttää soft skillsien tunnistamisessa, kaikkien ihmisten käyttöön. Ajatus perustuu filosofiaan, jossa ihmiset osaavat edistää omaa työtään sekä työuraansa ja kehittää itseään, kun he tunnistavat vahvuutensa ja heikkoutensa työelämässä yhä paremmin. Näin he myös suoriutuvat työtehtävistään parhaiten.

Yrityksen tutkimus- ja kehitysjohtaja Alan Redman haluaa myös muistuttaa, että ihmiset käsittävät pehmeät työelämätaidot usein liian kapeasti.

– On hyvä muistaa, että esimerkiksi ajanhallinta, vakuuttavuus ja oppimiskyky ovat myös pehmeitä arvoja. Erilaisissa tehtävissä erilaiset pehmeät arvot korostuvat, hän sanoo.

Clevry on uusi henkilöstöalan yritys, jossa on mukana Suomessa ja Pohjoismaissa tunnettu Studentwork ja sen sisaryritys Sharper sekä alun perin brittiläinen Criterion sekä sen testialusta Psycruit. Uudessa yrityksessä pitkä rekrytointi- ja psykometrinen osaaminen yhdistyvät.

Clevry on toiminut jo 30 vuoden ajan muutoksen eturintamassa soft skills -perustaisen työelämän puolesta.

Yrityksen toimistot Helsingissä, Tukholmassa ja Brightonissa palvelevat asiakkaita globaalisti aina Pohjois-Amerikasta Singaporeen ja Hollannista Etelä-Afrikkaan.

Clevryn yli 150 soft skills -sertifioitua rekrytoijaa, organisaatiopsykologia ja asiantuntijaa ovat valmiina ratkaisemaan henkilöstön rekrytointiin, arviointiin sekä kehittämiseen liittyviä haasteita.