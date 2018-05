Club For Fiven Bond-teemainen "Casino Royale" -show nähdään Turun Logomossa marraskuussa!

Turun tyylikkäin pikkujoulushow kutsuu mukaansa James Bond-klassikkohittien maailmaan! Turun Logomolla nähdään marraskuussa Club For Fiven James Bond-teemainen "Casino Royale" -show viiden illan ajan. Sunborn Liven tuottama esitys tulee dekoraatioiden ja tunnelman puolesta olemaan Bond-teemainen sisääntulosta aina loppuillan Teatron jatkoihin asti.

Club For Fiven huikea Casino Royale -show saapuu marraskuussa Logomon Teatroon. Illan aikana tulet kuulemaan James Bond -hittejä ja -sävelmiä kuudelta eri vuosikymmeneltä 1960-luvulta tähän päivään. Lauluyhtyeen virtuoosimaiset laulajat ammattitanssijoiden siivittämänä tuovat Teatron täyteen säihkettä, jännitystä, tunteita ja huumoria.

Club for Five on monipuolinen a cappella -lauluyhtye, joka on valloittanut yleisönsä suvereenilla osaamisellaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kymmenen albumia julkaissut viisikko pitää sinut otteessaan illan viimeiseen säveleen asti! Huominen ei koskaan kuole!

Tapahtuman tiedot:

Sunborn Live esittää: CLUB FOR FIVE - Casino Royale

Pe 9.11. / La 10.11. / To 15.11. / Pe 16.11. / La 17.11.

Teatro-sali, Logomo, Turku

Liput 115€ sis. 3 ruokalajin Casino Royale-menun, esityksen, narikan & palvelumaksun.

Liput myynnissä Lippupisteessä ma 14.5. klo 9.00 alkaen!

Illan aikataulu:

klo 18.00 ovet auki ruokailijoille, baarit auki, oheisohjelmaa.

klo 19.00 pöytäjuomien myynti, leipä ja levite

klo 19:30 1. setti (kesto 20min)

klo 19:50 alkuruoka

klo 20:10 2. setti (kesto 20min)

klo 20:30 pääruoka

klo 20:50 3. setti (kesto 20min)

klo 21:10 jälkiruoka

klo 21:30 4. setti (kesto 20min)

klo 21:50 esitys päättyy

klo 22.00 jatkot Teatrossa

Casino Royale-menu:

Sameettista maa-artisokkakeittoa (L,G)

Savustettua siianmätiä ja vesikrassia

***

Surf & turf (L,G)

Härän sisäfilettä, grillattua merirapua ja bernaisé kastiketta

***

Créme brûlée (L,G)

Marinoitua appelsiiniä ja marenkia

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot:

Pietu Sepponen / Sunborn Live

puh. 044 556 6113

pietu.sepponen@sunborncatering.com