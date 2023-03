Cobotti tuplaa hitsarin työpanoksen - Janavalo löytämässä ratkaisua työvoimapulaan

Universal Robots tukee työnteon muutosta luomansa robotiikka-alustan ja siihen liittyvien ratkaisujen avulla.

UR esitteli maailman ensimmäisen kaupallisesti menestyneen yhteistyörobotin (cobotin) vuonna 2008. Sen jälkeen UR on kehittänyt tuotevalikoiman eri hyötykuormille ja ulottuvuuksille: UR3e, UR5e, UR10e, UR16e ja UR20. Jokaista mallia tukee laaja valikoima ohjelmistoja, lisävarusteita ja sovelluksia UR+ -ekosysteemissä. Tämä mahdollistaa cobottien käytön useilla eri aloilla ja niiden uudelleensijoittamisen eri tehtäviin.

Yritys on osa Teradyne Inc. -konsernia. Universal Robotsin pääkonttori on Odensessa, Tanskassa, ja sillä on toimistot Yhdysvalloissa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Tšekissä, Romaniassa, Turkissa, Kiinassa, Intiassa, Japanissa, Etelä-Koreassa, Singaporessa ja Meksikossa.

Universal Robots on asentanut maailmanlaajuisesti yli 50 000 cobottia.

Lisätietoja on osoitteessa www.universal-robots.com tai blogissamme osoitteessa blog.universal-robots.com