Colly Company yhdistyy osaksi YTM-Industrialia

NASAn teknologiaan perustuva ilman ja pintojen puhdistusteknologia saatavilla nyt Suomesta 18.3.2021 13:00:00 EET | Tiedote

Koronaviruspandemia on tuonut virusten tartuntamenetelmät koko kansan tietoisuuteen. Monet miettivätkin nyt, miten ihmisten välisistä kohtaamisista voitaisiin tehdä turvallisempia. NASAn avaruusteknologiaan perustuva aktiivinen ActivePure® teknologia puhdistaa ilmasta ja pinnoilta epäpuhtauksia, kuten viruksia, bakteereja, sieniä, homeita, allergeeneja ja kaasuja. Tämä uniikki ja patentoitu teknologia, joka on saanut paljon huomiota varsinkin Yhdysvalloissa, on nyt saatavilla myös Suomesta.