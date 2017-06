Colorado Bar & Grill avataan Mikonkadulla 1.7.2017 – Elokuvatuottaja Markus Selin palasi osaomistajaksi

30.6.2017 14:30 | Colorado Bar & Grill

Legendaarinen Colorado Bar & Grill avaa ovensa heinäkuun alussa Rautatientorin laidalla Helsingissä. Coloradon osaomistajaksi on palannut ravintolaa alun perin perustamassa ollut elokuvatuottaja Markus Selin.

Colorado Bar & Grill tunnetaan paitsi värikkäästä menneisyydestään, myös amerikkalaisesta tyylistä ja maukkaasta ruokalistasta. Yhdysvaltain etelävaltioiden keittiön runsauksista ammennettu ruokalista takaa asiakkaille monipuoliset makuelämykset.



- Coloradon keittiössä panostetaan erityisesti raaka-aineisiin. Itse tehdyt ranskalaiset, pitkään haudutetut ribsit, suussasulava cheesecake sekä muut annoslisukkeet on valmistettu alusta asti Coloradon omassa keittiössä, kertoo toimitusjohtaja Jerry Hartman Colorado Bar & Grillistä.



Päällikkö is back!



Ensimmäinen Colorado perustettiin Helsinkiin vuonna 1995 Unioninkadulle, perustajinaan Markus Selin, Jari Komulainen, Sakke Järvenpää ja Mato Valtonen. Sittemmin Colorado muutti Unioninkadulta Forumin kautta Simonkadulle, ja alkuperäiset omistajat vaihtuivat uusiin yrittäjiin. Nykyisin Coloradon pääomistajana on Restamax Oyj ja elokuvatuottaja Markus Selin on palannut osaomistajaksi Mikonkadun Keidas Oy -yrityksen kautta.



Selinin omistamalle Solar Filmsille Coloradolla ja erityisesti siellä sijainneella ”kantispöydällä” oli vuosina 1995–2006 merkittävä rooli. Kantispöydässä suunniteltiin tulevia tuotantoja ja juhlittiin onnistumisia – ja toisinaan paljon muutakin. Pahamaineisen pöydästä tekivät siellä vallinneet villin lännen lait: puhelinta ei esimerkiksi kannattanut jättää WC-käynnin ajaksi pöytään, se löytyi sen jälkeen seinään naulattuna.



Unioninkadun kantispöytä on jäänyt historiaan, mutta Mikonkadulla Coloradon pöydät odottavat äärelleen uusia legendoja.

