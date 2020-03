Condo.fi täyttää tyhjät vuokra-asunnot

Kalustettuja asuntoja järjestävän yrityksen kumppaneina erilaisia kiinteistönomistajia ympäri Suomea - Porissa kerrostalo, Torniossa kunnan vuokrahuoneistoja.

Kalustettuja asuntoja ja majoitusta isoillekin ryhmille järjestävä Condo Group Oy tekee yhteistyötä eri puolilla Suomea myös erilaisten kiinteistönomistajien kanssa.

Condo.fi:n kumppanina on muita vuokranantajia, kiinteistösijoittajia, -välittäjiä ja jopa kuntia, joilla on tyhjiä asuntoja vuokrattavana.

-Condo.fi etsii jatkuvasti uusia kohteita kalustetuiksi asunnoiksi ja majoituskäyttöön. Meitä kiinnostavat erityisesti tehdaspaikkakunnat, mutta myös pääkaupunkiseutu ja pienemmät paikat, kertoo Condo Groupin toimitusjohtaja Janne Immonen.

Kaikkien yhteisenä tavoitteena on saada tyhjilleen tai vajaassa käytössä oleviin tiloihin asukkaita ja vuokralaisia.

Condolla on myös omia kiinteistöjä, esimerkiksi Varkaudessa. Mutta yrityksen fokus ei ole omistaa vaan täyttää ja vuokrata muiden omistuksessa olevia huoneistoja.

Torniossa kunnan

tyhjiä vuokra-asuntoja

Esimerkiksi Torniossa Condo.fi on tehnyt yhteistyötä Tornion kunnan vuokra-asunnoista vastaavan Tornion Krunni Oy:n ja sen Tornion Vuokra-asunnot Oy:n (TVA Oy) kanssa. Parhaimmillaan Condolla oli Torniossa 15 huoneistoa ja majoittujia vuoden aikana lähes 100 henkilöä.

- Condolle on järkevää vuokrata asuntoja, koska TVA:lla isojen asuntojen ylitarjonta ja huolimatta vuokralaisen käyttöasteesta, meille maksetaan normi kuukausittainen vuokra, toteaa asuntopalvelusihteeri Elena Zolotareva Tornion Krunnista.

Zolotareva sanoo, että heillä on hyviä kokemuksia Condon kanssa. Esimerkiksi vuokrasaamisen kanssa ei ollut ongelmia.

Tornion vuokra-asuntomarkkinoilla on kovempi kysyntä pienistä asunnoista. Isoja sen sijaan on yli tarpeen, joten TVA vuokraakin esimerkiksi Condolle mielellään varsinkin isompia asuntoja.

-Meillä on purettu pari taloa viime aikoina ja tarkoitus laittaa vielä kaksi taloa purkuun, mutta silti jää aika paljon isoja asuntoja tarjolla, kuvailee Zolotareva Tornion tilannetta.

Hotelli- ja motellipuolella majoituskapasiteettia on Zolotarevan mukaan Torniossa riittävästi, mutta kalustettuja vuokra-asuntoja tarvitaan.

-Jos ajatella reissutyöntekijöiden tilannetta, niin olisi varmaan helpompi ja järkevämpi katsoa vuokra-asuntojen puolta, hän pohtii.

Porissa kerrostalo

Porissa puolestaan Condolla on ollut vuokralla huoneistoja 50 huoneiston kerrostaloyhtiöstä. Huoneistoja hallinnoi edelleen Juhani Soidinmäki, joka möi kerrostalon pohjalaisille sijoittajille.

-Tärkeintä tietysti kaikkien kannalta on, että huoneistojen käyttöaste pysyy korkeana, muistuttaa Soidinmäki.

-Etsin Tori.fi:stä asuntoja ja löysin sieltä Juhanin. Porin kerrostalossa oli vapaana paljon vuokra-asuntoja, joten sovittiin, että kalustamme ne. Parhaimmillaan meillä olikin vuokralla 10 asuntoa, kertoo Condon Immonen.

Soidinmäen mielestä Condon kanssa vuokrauskuvio on myönteinen asia; asiointi ja yhteistyö on helppoa. Yhteistyön kannalta on keskeistä, että tiedonkulku pelaa.

Porissa vuokra-asuntomarkkinat vetävät hyvin ja vuokralaisista ei ole puutetta. Joukko on kuitenkin varsin kirjavaa. Condon asiakkaat ovat pääosin työporukoita, jotka ovat sinällään hyvää asiakaskuntaa. Väki tulee töihin ja käy huoneistossa nukkumassa.

Miksi Condolle?

Condo etsii jatkuvasti uusia kohteita kalustetuiksi asunnoiksi ja majoituskäyttöön. Potentiaalinen vuokranantaja voi syöttää asunnot lomakkeella.

Condo ottaa heti yhteyttä, kun vuokralaisia löytyy. Asunnon tietojen syöttäminen ei sido vielä mihinkään vaan Condo ottaa yhteyttä ennen mahdollista vuokrausta.

Miksi vuokrata Condolle?

-Varma vuokra.

-Ammattimaista palvelua.

-Asunnoista pidetään huolta; siivooja käy kahden viikon välein siivoamassa asunnon ja varmistamassa, että kaikki on hyvin.

-Varmistamme, että asiat toimivat asunnon vuokraajan ja asukkaan osalta.

Condo on vahvassa kasvussa oleva suomalainen yritys, joka järjestää kalustettuja asuntoja ympäri Suomea ja Ruotsissa sekä majoitusta yritysten projektityöntekijöille. Kalustetuista asunnoista ja majoituksesta voi jättää tarjouspyynnön lomakkeella www.condo.fi -sivulla.

Condo Groupin liikevaihto lähenteli vuonna 2019 oli lähes kaksi miljoona euroa ja majoitusvuorokausia oli lähes 100 000.

Lisätietoja: Condo Group Oy, toimitusjohtaja Janne Immonen, janne@condo.fi, 0401259291.