Consti ja Lumo Kodit Oy toteuttavat Espoon Leppävaaraan käyttötarkoituksen muutoskohteen

Consti ja Kojamo-konserniin kuuluva Lumo Kodit Oy allekirjoittivat Leppävaaran Ajurinkujan 1 muutoshankkeesta urakkasopimuksen toukokuussa. Urakka sisältää toimistorakennuksen muuttamisen asuinrakennukseksi.

1990-luvulla rakennettu toimistotalo muutetaan Lumo-vuokra-asuntokohteeksi. Kohteeseen valmistuu 27 modernia asuntoa. Kohde valmistuu 31.1.2019. Hankkeen taustalla on tiivis yhteistyö Constin kanssa. Urakan arvo on noin kolme miljoonaa euroa.

- Uudet vuokra-asunnot sijoittuvat Leppävaaraan hyvien kulkuyhteyksien varrelle sekä monipuolisten palveluiden äärelle, Kojamon kiinteistökehitysjohtaja Kim Jolkkonen kertoo.

Asuntokohde sijaitsee kävelyetäisyydellä Leppävaaran juna-asemasta, kauppakeskus Sellosta, opiskelupaikoista Laureasta ja Omniasta sekä uudesta, hienosta urheilupuistosta. Talon takapihalle pihakannen päälle kunnostetaan oleskelu- ja leikkialue sekä istutuksia. Asukkaiden yhteiskäyttöön tulee saunaosasto, kerhohuone, pesutupa sekä kuivaushuone. Uusittu talo on savuton kuten kaikki Lumo-uudiskohteet.

Kohteessa hyödynnetään Flowall-tekniikkaseinäratkaisua

- Consti toteuttaa kohteen hyödyntäen esivalmistettuja Flowall-elementtejä, joissa kylpyhuoneen ja keittiön välinen seinä korvataan modulaarisella asennusseinällä. Flowall-kohteissa talotekniset asiat ovat tulevaisuudessa helposti ja kustannustehokkaasti seurattavissa sekä huollettavissa. Menetelmä yksinkertaistaa ja helpottaa tuotantosuunnittelua. Flowall-ratkaisun osalta olemme huomanneet sen selkeät sekä rahalliset, aikataululliset että työn mielekkyyden tuomat edut, kertoo Constin hankekehityspäällikkö Mari Mäkelä.

Flowall-tekniikkaseinäratkaisu säästää pinta-alaa ja työmaavaiheet ovat yksinkertaisia, siistejä eikä tulitöitä tarvita tältä osin. Consti on toteuttanut teollisesti esivalmistetulla Flowall-tekniikalla kohteita jo vuodesta 2015 alkaen.

Lisätietoa:

Consti Julkisivut / Asuntokorjaus, hankekehityspäällikkö Mari Mäkelä, 0400 932 312, mari.makela@consti.fi

Kojamo Oyj, kiinteistökehitysjohtaja Kim Jolkkonen, puh. puh. 020 508 3208. kim.jolkkonen@kojamo.fi

Kojamo on vuokra-asumisen ja asuntosijoittamisen edelläkävijä, joka on uudistunut voimakkaasti viime vuosina. Uudistumisen avulla Kojamo voi luoda aidosti parempaa kaupunkiasumista nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kojamo muuttaa suomalaista yhteiskuntaa yhdessä asiakkaiden, yritysten, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa. www.kojamo.fi, www.lumo.fi

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden vaativien kohteiden rakennus- ja huoltopalveluita sekä asuintaloille että toimitiloille. Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi