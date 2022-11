Consti Optimi Vuoden energiaratkaisu –kilpailun voittajaksi

Constin monienergiajärjestelmä Consti Optimi palkittiin Vuoden energiaratkaisu –kilpailun voittajana keskiviikkona 9.11.2022 Rakennusten energiaseminaarissa.

Kilpailun tavoitteena on nostaa esille hyviä pilotointi- tai kaupallistamisvaiheessa olevia ratkaisuja sekä kannustaa innovoimaan kustannustehokkaita menetelmiä rakennuksen energiankäytön ja hiilijalanjäljen tai omavaraisuuden parantamiseen. Kilpailun järjestää FINVAC ry.

Consti Optimi on monienergiajärjestelmä, joka hallitsee rakennuksen energiataloutta ja sisäolosuhteita. Se on kehitetty ja kohdennettu erityisesti kaupunki- ja esikaupunkialueille, joissa on erityistä tarvetta tehokkaille tuotteistetuille energiansäästöratkaisuille.

Consti Optimi hyödyntää rakennuksen hukkalämpöjä, aurinkolämpöä ja -sähköä sekä geoenergiaa rakennuksen lämmitykseen lämpöpumpun avulla. Järjestelmä mitoitetaan simulointien avulla niin, että kokonaisuus toimii optimaalisesti. Simuloinnin ansiosta mitoitukseen sisältyvät riskit ja ylimitoituksen tarve poistuvat. Järjestelmän toiminta paranee ja investointikustannukset säilyvät kilpailukykyisinä verrattuna suureen energiakustannussäästöön.

Simuloinneista saadun tiedon mukaan Consti Optimin avulla saavutetaan jopa 50 % kokonaisenergiansäästö, ja se alentaa esimerkiksi toimistorakennuksen lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon hiilijalanjälkeä noin 55 % – fossiilivapaata sähköä käyttämällä jopa 70 %. Järjestelmä sopii niin korjaus- kuin uudisrakentamiseen.

Tuomaristo oli voittajan valinnasta yksimielinen. Arvostelussa se painotti innovatiivisuutta ja uutuusarvoa, vaikuttavuutta sekä sovellettavuutta ja skaalautuvuutta. Tuomariston mukaan Consti Optimi vastasi kattavasti asetettuihin tavoitteisiin. Se on laajasti skaalattavissa ja soveltuu monenlaisiin kohteisiin, minkä lisäksi se on tehokkaasti hyödynnettävissä kaupunkialueella ja erityisesti pienillä tonteilla.

Palkinnon luovuttivat tuomariston puheenjohtaja Risto Kosonen sekä sihteeri Samuli Könkö. Palkinnon vastaanottivat Constin muotoilu- ja vastuullisuuspäällikkö Minna Vierula sekä Consti Talotekniikan energiaratkaisujen johtava asiantuntija Heikki Mäki.

Vuoden energiaratkaisu –kilpailun tuomaristoon kuuluivat

Risto Kosonen, Aalto-yliopisto, FINVAC, (pj)

Maarit Haakana, Ympäristöministeriö

Päivi Laitila, Motiva

Mikko Somersalmi, RAKLI ry

Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT ry

Samuli Könkö, Suomen LVI-liitto SuLVI ry (sihteeri).