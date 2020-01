Croxall, Trunzo ja Velasquez juhlivat voittoa Mont Du Lacin ATSX 500 -osakilpailussa

Alamäkiluistelun MM-sarja Red Bull Ice Cross World Championship jatkui viikonloppuna Yhdysvaltojen Mont Du Lacissa ATSX 500 -osakilpailulla. Kauden kolmas osakilpailu järjestettiin Mont Du Lacin laskettelukeskukseen rakennetulla alamäkiluisteluradalla.

Miesten sarjassa voittoa pääsi juhlimaan kanadalainen Kyle Croxall, joka kuittasi voitosta 500 MM-pistettä. Mont Du Lacin osakilpailu oli vuonna 2012 alamäkiluistelun maailmanmestaruuden voittaneelle Croxallille ensimmäinen tällä kaudella. Kotiyleisönsä edessä maaliviivan toisena ylittänyt Cameron Naasz nousi miesten MM-sarjan kokonaispisteissä toiseksi. Kolmannen podiumpaikan vallannut venäläinen Dmitriy Murlychkin nousi MM-sarjan kokonaispisteissä kärkeen.

- Tämä oli minulle kauden ensimmäinen kilpailu, joten voitto tuntuu erityisen hyvältä. Cameron Naasz voitti minut viime vuonna finaalissa, ja tällä kertaa halusin kukistaa hänet. Finaali oli erittäin tasainen ja olen todella iloinen voitosta, Croxall hehkutti voittonsa jälkeen.

Ainoana suomalaisena Mont Du Lacin osakilpailuun osallistui miesten sarjassa kilpaillut Jarno Karttunen, joka oli lopputuloksissa 38.

Naisten MM-sarjan kauden kolmannessa osakilpailussa palattiin normaaliin päiväjärjestykseen, kun hallitseva maailmanmestari Amanda Trunzo laski kotikisassaan kauden ensimmäiseen voittoonsa. Myriam Trepanier oli toinen ja Tamara Meuwissen nousi kolmanneksi ennen neljänneksi jäänyttä Jacqueline Legerea. Kauden kahdessa aikaisemmassa osakilpailussa Judenburgissa ja Pra-Loupissa toiseksi sijoittunut Trunzo johtaa MM-sarjaa 215 MM-pisteen erolla ennen Legerea.

- Tämä oli iso voitto minulle. Kauteni on lähtenyt hyvin liikkeelle, sillä olin lähellä voittoa jo kahdessa aikaisemmassa osakilpailussa. Toivottavasti pystyn jatkamaan tasaista suorittamista kauden loppuun asti, MM-sarjan kärkipaikkaa hallussaan pitävä Trunzo kertoi.

Myös nuorten sarjassa voitto meni Yhdysvaltoihin. Hallitseva nuorten maailmanmestari Johanny Velasquez nappasi kauden ensimmäisen voittonsa ja kuittasi voitostaan 500 MM-pistettä. Toiseksi kiilasi hieman yllättäen Andrew Worling ennen kolmanneksi luistellutta Egor Tutarikovia. Kauden avauskilpailun Judenburgissa voittanut Tutarikov nousi nuorten MM-sarjan kokonaispisteissä toiseksi. Nuorten MM-sarjaa johtaa Arthur Richalet-Chauder. Mont Du Lacin osakilpailun väliin jättänyt Leevi Nakari on nuorten MM-sarjassa parhaana suomalaisena neljäntenä.

- Panostin erittäin paljon harjoitteluun ennen kauden alkua, joten olen tietysti todella tyytyväinen, että harjoittelun tulokset näkyvät myös kisoissa. Kotiyleisön edessä voittaminen tuntui mahtavalta, Velasquez summasi voittoaan.

Miesten lopputulokset / Mont Du Lac:1. Kyle Croxall (CAN), 2. Cameron Naasz (USA), 3. Dmytriy Murlychkin (RUS), 4. Daniel Bergeson (USA), 5. John Fisher (CAN), 6. Shayne Renaud (CAN), 7. Gabriel André (CAN), 8. Robin Worling (GBR), 9. Kale Johnstone (USA), 10.Daniel Guolla (CAN).

Naiset:1. Amanda Trunzo (USA), 2. Myriam Trepanier (CAN), 3. Tamara Meuwissen (USA), 4. Jacqueline Legere (CAN), 5. Samantha Meuwissen (USA), 6. Junko Yamamoto (JPN), 7. Bianca Lott (USA), 8. Michelle Mulder (CAN), 9. Michelle Jeurissen (USA),10. Jennifer Wolfe (USA).

Nuoret:1. Jojo Velasquez (USA), 2. Andrew Worling (GBR), 3. Egor Tutarikov (RUS), 4. Eli Schaffer (USA), 5. Skyler Diamond-Burchuk (CAN), 6. Jack Lillestol (USA), 7. Rifat Nassyrov (KAZ), 8. Bianca Lott (USA), 9. Russell Moretton (USA), 10. Tim Dixon (USA).

Mont Du Lacin osakilpailun lopputulokset löydät kokonaisuudessaan täältä: https://data.atsx.org/Event/194



Lataa lisää kuvia: https://www.redbullcontentpool.com/redbullicecross/AP-22UGPCQJ12511



Red Bull Ice Cross World Championship jatkuu lauantaina 1. helmikuuta Kanadan Percéssä ATSX 250 -osakilpailulla. Suomen MM-osakilpailu, Rautalammin urheilukentän radalla järjestettävä ATSX 500-osakilpailu on ohjelmassa 8. helmikuuta. Kaikki kolme ATSX 1000-osakilpailua näkyvät suorana Red Bull TV:ssä.



Red Bull Ice Cross World Championship 2019-2020

28.12. Judenburg, Itävalta – ATSX 500

11.1. Pra-Loup, Ranska – ATSX 500

18.1. Mont Du Lac, Yhdysvallat – ATSX 500

1.2. Percé, Kanada – ATSX 250

2.2. Nagano, Japani – ATSX 250

8.2. Rautalampi, Suomi – ATSX 500

15.2. Yokohama, Japani – ATSX 1000

22.2. Igora, Venäjä – ATSX 500

22.2. Le Massif / Quebec, Kanada – ATSX 1000

7.3. Jekaterinburg, Venäjä – ATSX 250

14.3. Alpe di Siusi, Italia – ATSX 250

21.3. Moskova, Venäjä – ATSX 1000

ATSX 1000 -kisoista MM-pisteisiin lasketaan mukaan luistelijan kaksi parasta tulosta, ATSX 500 -kisoista kolme parasta ja ATSX 250 -kisoista ainoastaan paras tulos.

Alamäkiluistelu on nyt virallisesti Ice Cross

Lajin virallinen nimi tiivistyy tälle kaudelle muotoon Ice Cross. MM-sarja kantaa nimeä Red Bull Ice Cross World Championship (lyhenne RBIC). Aiemmin käytössä olleet nimitykset Ice Cross Downhill ja Crashed Ice jäävät pois käytöstä.