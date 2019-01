Cuumalle merkittävä kasvurahoitus ja Nebulan avainhenkilöitä taustajoukkoihin

Uuden ajan puhe- ja viestintäratkaisuja tarjoava Cuuma saa merkittävän kasvurahoituksen ja osaamista mm. Nebulan johdosta. Muutokset tukevat Cuuman matkaa markkinoiden osaavimmaksi uuden ajan operaattoriksi.

Aiemmin täysin johdon omistamaan Cuumaan liittyivät vuoden 2019 alusta osakkaiksi ja neuvonantajiksi Nebulan entinen toimitusjohtaja Ville Skogberg, Nebulan entinen teknologiajohtaja Teemu Sipilä sekä sijoittaja ja hallitusammattilainen Marko Kauppi.



"Cuuma on kasvanut koko 13-vuotisen historiansa ajan ja vuonna 2018 jatkuvien eli kuukausimaksullisten palveluiden kasvu oli yli 40% edelliseen vuoteen verrattuna. Olemme jatkaneet asemamme vahvistamista erityisesti keskisuurissa yrityksissä, joista esimerkiksi Verkkokauppa.com ja Doctagon (Nykyinen Pihlajalinna Terveys Oy) ottivat palvelumme käyttöön viime vuoden aikana”, kertoo Cuuman toimitusjohtaja Jani Hartikainen.



”Kaltaisellemme joustavalle toimijalle on nyt huutava tarve, sillä digitalisaatio tuo yhä useammalle yritykselle haasteita asiakaspalveluympäristöjen, monikanavaisuuden, kasvavien yhteydenottomäärien sekä kiristyvien vasteaikojen muodossa”, Hartikainen sanoo.



Cuuman kehittämä uuden ajan pilvipohjainen palvelualusta yhdistää saumattomasti puhe- ja viestintäpalvelut osaksi yritysten asiakaspalvelu-, myynti- ja markkinointijärjestelmiä. Yhtiön tuotteet kattavat kaiken kommunikointiin tarvittavan puheratkaisuista sosiaaliseen mediaan ja tiketöintiin. Perinteisesti nämä ratkaisut ovat vaatineet raskaita käyttöönottoprojekteja sekä merkittäviä etupainotteisia investointeja.



”Haastamme yli 100-vuotiaan telealan täysin uudenaikaisella otteella ja tähtäämme markkinoiden osaavimmaksi uuden ajan operaattoriksi. Olemme kasvupyrähdyksen kynnyksellä, jota varten kartoitimme useita vaihtoehtoja, ja uusien taustahenkilöiden osaaminen oli mielestämme nappiosuma. Nebulan tarina on vertaansa vailla ja Cuumalla on uusien omistajien myötä nyt tarvittava osaaminen sekä tarvittavat taloudelliset resurssit vastaavanlaiseen tarinaan", Hartikainen taustoittaa.



”Cuuma erottautuu edukseen perinteisestä harmaasta telealan massasta asiakaslähtöisellä palvelulla, tehokkailla, nykyaikaisilla ja skaalautuvilla tuotteilla sekä avoimella ja helposti ymmärrettävällä laskutuksella. On hienoa päästä jatkamaan yhdessä tätä menestystarinaa ja sparraamaan alan muutosta”, Ville Skogberg sanoo.



Cuuman tulevaisuuden visio on olla paras uuden ajan operaattori ja kasvattaa markkinaosuutensa moninkertaiseksi.



“Haluamme olla se brändi, joka asiakkailla tulee ensimmäisenä mieleen, kun kommunikointipalveluille on tarvetta”, Jani Hartikainen summaa.