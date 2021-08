CVT-laulunopettaja Sari Sanneli Alakulppi: ”Kaikki oppivat laulamaan ja kaikki tarvitsevat ääntään.”

Olen Sari Sanneli, sodankyläläissyntyinen viisikymppinen muusikko, laulaja, laulunopettaja, lauluntekijä, johtava kanttori, kuoronjohtaja, CVT-tekniikan valtuutettu opettaja, lukija, liikkuja ja intohimoinen teatterinharrastaja. Rakastan luontoa, eläimiä ja Lappia.

BIO

•Executive Director of Music, Rovaniemi Cathedral, Finland

•Singer, Songwriter, Vocal Coach, Organist

•Vocal Coach in various theater projects and musicals

•Choir Conductor for numerous choirs and ensembles since 1991

•Leadership of numerous choir projects with gigs at home and abroad

•Various performances in Finland and abroad

•A-diploma in Choir Conducting (Sibelius-Academy, Helsinki/Finland)

•Master of Music Degrees in Church music (Sibelius-Academy, Helsinki/Finland) 2003

•Master of Music Degrees in Orchestra and Choir Conducting (Sibelius-Academy, Helsinki/Finland) 2004

•Studying at the Complete Vocal Institute in Copenhagen (Denmark) to an authorized CVT Vocal-Coach from

•Authorized CVT Vocal-Coach from Complete Vocal Institute in Copenhagen (Denmark) (2015 – 2020)