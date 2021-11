Cyber Security Nordic 2022: ensimmäiset huippupuhujat vahvistuneet

Cyber Security Nordic -tapahtuma on suunnattu kyberturvallisuusammattilaisille, yritysjohdolle ja asiantuntijoille. Tapahtuman ohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan pian, mutta jo nyt on vahvistunut neljä huippupuhujaa.

Future of Cyber Security teeman alla kaksi keynote-puheenvuoroa.

Tulevaisuuden keynote-puheenvuorot pitävät tutkimusjohtaja Rik Ferguson Trend Microlta ja tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen F-Securesta. Fergusonin aiheena on Project 2030: Scenarios for the Future of Cybercrime. Hyppönen pitää puheenvuoronsa aiheesta Waves of the Internet Revolution. Puheenvuorojen jälkeen nämä kaksi huippuasiantuntijaa keskustelevat kyberturvallisuuden haasteista ja mahdollisuuksista.

Globaali tietoturvapioneeri, Trend Micron tutkimusjohtaja Rik Ferguson osallistuu aktiivisesti kyberuhkien ja verkkorikollisuuden tutkimukseen. Hän tutkii informaatioteknologian kehityksen laajempia vaikutuksia kuluttajien ja yritysten turvallisuuteen sekä yritysten tuotekehitykseen ja markkinointiin. Toimialan vahvana vaikuttajana ja analyytikkona globaalisti tunnustettu Ferguson kommentoi mediassa säännöllisesti tietoturvaan, verkkorikollisuuteen ja teknologian tulevaisuuteen liittyviä aiheita. Keynote-puheenvuorossaan Ferguson avaa Project 2030 -tutkimushankkeen tuloksia. Niistä selviää, miltä maailma voisi näyttää seuraavan vuosikymmenen alussa ja miten turvallisuussektori voisi vastata kyberrikollisuuden alati kehittyviin innovaatioihin. Tulokset kertovat, miten liitettävyys, data ja tekoäly muuttavat yhteiskuntaa ja tapaamme elää, työskennellä ja toimia.

Mikko Hyppönen on maailmanlaajuisesti tunnettu tietoturva-asiantuntija ja F-Securen tutkimusjohtaja. Hyppönen istuu muun muassa Europolin neuvottelukunnassa. Hän on kirjoittanut tutkimuksistaan merkittäviin medioihin ja luennoinut isoissa kansainvälisissä huippuyliopistoissa. Tänä vuonna Hyppönen on julkaissut teoksen Internet. Keynote-puheenvuorossaan Hyppönen puhuu internetistä, joka on monella tapaa paras ja huonoin elämämme aikana keksitty innovaatio. Maailmanlaajuiset verkostot ovat uhattuina ja asialle pitää voida tehdä jotakin.



Turvallisuus ja yksityisyys älykkäissä kaupungeissa

Älykkäiden kaupunkien toisiinsa kytketyt järjestelmät muodostavat todellisen uhan teknologiaan perustuvalle ekosysteemille. IoT tarjoaa kaupungeille uusia mahdollisuuksia käyttää dataa eri tarkoituksiin. Samalla kuluttajat luopuvat huomaamatta yksityisyydestään.​ Tällä hetkellä älykkäiden kaupunkien järjestelmien kehittäjät ja kaupunkien johto eivät kuitenkaan kiinnitä tarpeeksi huomioita kyberturvallisuuden haasteisiin, vaikka juuri nyt niihin pitäisi panostaa. Aihetta avaa keynote-puheenvuorossaan Cyber ​​Security & Privacy Officer Marja Dunderfelt Huawei Technologies.



Hakkereiden virheet johtavat kiinniottoihin

Not all Cybercriminals are Evil Geniuses -aihetta avaa keynote-puheenvuorossaan palkittu tietoturvabloggaaja, tutkija Graham Cluley. Cluley kertoo puheenvuorossaan hakkereiden toiminnasta ja virheistä, joita he ovat tehneet. Virheiden kautta huijausten ja rikosten tunnistaminen on tullut helpoksi ja ne ovat johtaneet kiinniottoihin.

Cluley on toiminut tietoturva-alalla 1990-luvun alusta, jolloin hän työskenteli ohjelmoijana ja kirjoitti kaikkien aikojen ensimmäisen version Dr Solomon’s Anti-Virus Toolkit for Windowsista. Cluleyn on työskennellyt johtavissa tehtävissä sellaisissa yrityksissä kuin Sophos ja McAfee. Hän on pitänyt puheita tietoturvasta maailman suurimmille yrityksille, työskennellyt viranomaisten kanssa hakkerointiryhmien tutkimuksissa ja esiintyy säännöllisesti mediassa puhumassa tietoturvauhkista. Cluleyn tunnetuin sanonta on ”The cloud is just someone else’s computer”.

Cyber Security Nordic -ohjelmaa päivitetään sivuille www.cybersecuritynordic.com

Cyber Security Nordic järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä Finnish Information Security Clusterin (FISC ry) toimeksiannosta. Tapahtuman strategisia kumppaneita ovat Accenture Security, F-Secure, Huawei, Microsoft ja Trend Micro. Cyber Security Nordic järjestetään nyt neljättä kertaa Messukeskuksessa 8.–9.3.2022. Vuonna 2021 tapahtuma järjestettiin verkkotapahtumana.

